Evde Daha Az Yorulup Daha Çok Rahat Etmenizi Sağlayacak 10 Şey

Ecem Bekar
23.01.2026 - 11:31

Şöyle koltuğa iyice bir yayıl, eline de kahveni al çünkü şimdi seninle evdeki o bitmek bilmeyen yorgunluğu kapı dışarı edecek, evi gerçek bir huzur sığınağına dönüştürecek bir liste hazırlayacağız. Biliyoruz; bazen ev işleri, o dağınıklık hissi ya da yanlış yerleşim insanı ofiste çalışmaktan daha çok yoruyor. Ama inan bana, birkaç akıllıca dokunuşla 'Oh be, dünya varmış!' demek çok mümkün.

1. Kapı girişine bir eşya istasyonu kurun.

Eve gelince anahtarı mutfağa, cüzdanı yatak odasına, poşetleri koridora fırlatanlardan mısın? Sonra o eşyaları ararken harcadığın enerjiye yazık! Kapının hemen yanına şık bir sepet ya da dresuar koy. Eve girdiğin an her şeyi oraya at. Bu basit alışkanlık, evin içine dağınıklığın yayılmasını önler

2. Temizliği akıllı teknolojilere bırakın.

Hafta sonunun yarısını süpürge yaparak geçirmekten hepimiz nefret ediyoruz. Tam dinlenecekken o halıdaki saç telleri ya da mutfaktaki kırıntılar gözümüze çarpıyor ve hop, yine ayaktayız. İşte burada devreye bir süper kahraman gibi Bosch Spotless robot süpürge giriyor. Akıllı navigasyon sistemleri sayesinde mobilyalara çarpmadan evin her köşesini pırıl pırıl yapıyorlar. Size de sadece bir uygulama üzerinden temizliği izlemek ve artan vaktin keyfini sürmek kalıyor!

3. Mutfak dolaplarını dikey düzene geçirin.

Mutfakta bir tencere almak için önce önündeki üç tavayı kenara çekmen gerekiyorsa, o mutfak seni yorar. Raf içi düzenleyicilerle her şeyi dikey ya da tek bir hamleyle ulaşılabilecek şekilde yerleştir. Aradığın baharatı veya kepçeyi saniyesinde bulmak, o akşam yemeği hazırlama stresini yarı yarıya azaltacak.

4. Uyku kaliteniz için doğru yastığı seçin.

Eğer sabahları boynun tutulmuş ya da belin ağrıyarak uyanıyorsan, gün boyu ne yaparsan yap yorgun olursun. Kendine bir iyilik yap ve gerçekten kaliteli, vücuduna uyumlu bir yastığa yatırım yap. Kaliteli bir uyku, ertesi günün yorgunluğunu daha başlamadan bitiren en büyük sihirbazı.

5. Kendinize özel bir kaçış köşesi yapın.

Evin her köşesi 'işlevsel' olmak zorunda değil. Bir köşeyi sadece senin 'keyif merkezin' yap. Yumuşacık bir battaniye, sevdiğin birkaç kitap ve belki küçük bir bitki... O köşeye oturduğunda telefonunu başka odada bırakmayı dene. Sadece 15 dakika o köşede kendinle kalmak, bazen saatlerce uyumaktan daha çok dinlendirebilir. Burası senin şarj istasyonun olsun.

6. Ayak altındaki dokuları yumuşatın.

Eve gelince o sert terliklerden veya çıplak ayakla sert zemine basmaktan kurtulmanın vakti geldi. Şöyle bastığında ayağını içine gömen yumuşacık bir halı ya da pofuduk ev terlikleri... Dokunma duyusu, beynimize 'rahatla' sinyali göndermenin en kısa yoludur. Ayakların rahatsa, tüm vücudun gevşemeye başlar.

7. Mutfakta zaman kazanan profesyonellere dönüşün.

Mutfakta geçirdiğin zamanı minimuma indirmek için o pratik ve akıllı aletlerin gücünden mutlaka faydalanmalısın. Saatlerce tencere başında beklemek yerine, hızlı yemek pişiren basınçlı tencereler veya her şeyi kendi kendine halleden akıllı mikserler senin en yakın arkadaşın olabilir. Bu cihazlar sayesinde yemek yaparken enerjini mutfaktaki teknik detaylara değil, yemeğin lezzetine ve kendine ayırırsın.

8. Akıllı perdelerle güneşin tadını çıkarın.

Evinin her köşesine doğal ışık girmesini sağlamak hiç bu kadar zahmetsiz olmamıştı! Akıllı perdeler sayesinde, koltuğundan kalkmadan ya da ellerin doluyken perdeleri manuel olarak çekmekle uğraşmazsın. Güneş ışığını sadece bir tıkla veya sesinle kontrol etmek, hem evde enerji tasarrufu yapmanı sağlar hem de günün her saatinde doğal ışığın o huzur veren etkisini evine taşır.

9. Evinizdeki ışık rengini yumuşatın.

Hastaneyi andıran o soğuk beyaz ışıklar insanı farkında olmadan gerer. Evindeki ampulleri sıcak sarı ya da gün ışığı rengiyle değiştir. Akşamları tavan lambasını kapatıp sadece bir lambader yakmayı dene. O sıcak atmosferin ruhunu nasıl saniyeler içinde yumuşattığını ve seni dinlenmeye hazırladığını görünce çok şaşıracaksın.

10. Sabah hazırlığını akşamdan tamamlayın.

Bu aslında kendine verdiğin küçük bir hediye! Gece yatmadan önce mutfağı toplu bırakmak veya kahve makinesine suyu koymak... Sabah uyandığında 'hazır' bir düzenle karşılaşmak, güne koşturmacayla değil huzurla başlamanı sağlar. Geceki 5 dakikan, sabahki koca bir saati kurtarır.

