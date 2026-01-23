Evde Daha Az Yorulup Daha Çok Rahat Etmenizi Sağlayacak 10 Şey

Evin her köşesi 'işlevsel' olmak zorunda değil. Bir köşeyi sadece senin 'keyif merkezin' yap. Yumuşacık bir battaniye, sevdiğin birkaç kitap ve belki küçük bir bitki... O köşeye oturduğunda telefonunu başka odada bırakmayı dene. Sadece 15 dakika o köşede kendinle kalmak, bazen saatlerce uyumaktan daha çok dinlendirebilir. Burası senin şarj istasyonun olsun.