Evde Asla Temizlemediğimizi Fark Etmediğimiz 10 Yer

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.10.2025 - 13:44

Ev temizliği konusunda biz hep aynı yere takılırız: halılar, yerler, mutfak tezgahı... Ama temizlik yaptıktan sonra geriye kalan o garip, unutulmuş köşeler var ki, aslında oralar daha çok kirli! Duyduğumuzda 'Yok artık, burası mı?' diyeceğiniz, temizlik yapılmadığını fark ettiğinizde “Bu kadarını da mı unutmuşum?” diyeceğiniz 10 yer:

1. Kapı Kolları

Kapı kolları, evde temizlik yapmamış gibi hissettiren yerlerden biri. Her gün defalarca dokunduğumuz halde, bir gün bile aklımıza gelmez. Bakteriler de burayı çok seviyor çünkü dokunmatik, her an elle temas edilen bir yer.

2. Fırının Tavanı

Mikrodalgayı, fırının içini düzenli olarak temizleyebiliriz ama o tavan kısmı? Hayır! O tavanı kimse görmüyor, dolayısıyla kimse temizlemiyor! Ama bu gerçekten karanlık taraf. İçindeki yağlar, sesizce birikiyor, sana fark ettirmeden… Bir gün, fırını açıp, bu tavanda oluşmuş olan pisliği fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz!

3. Buzdolabının Üstü

Buzdolabının içini düzenli olarak temizlersiniz ama üst kısmı? Asla! O üst kısım, ne zaman işimize yarayacak ki,! Ama o alanda biriken tozlar, size bir gün sürpriz yaparak, çirkin bir manzara oluşturabilir. Üst kısmı temizlemezseniz, sonrasında burada biriken minik dağları temizlemek epey zor olacak.

4. Elektrik Prizleri ve Anahtarları

Prizler ve anahtarlar, kimseyi şaşırtmaz. Ama her gün defalarca elinizi sürdüğünüz bu küçük alanlar, aslında 'evin görünmeyen kirli yüzü'! Bir temizleyin, bakalım ne kadar değişiyor!

5. Tezgah Altı

Mutfakta her gün büyük bir temizlik yapılır ama o küçük köşe, tezgah altı dolaplar genellikle unutulur. O alanda kırıntılar, tozlar, bazen unlar ve bazen tuhaf şekilde kaybolan malzemeler birikir. Ve bir süre sonra, o alan kendi ekosistemini kurar.

6. Üst Raflar

Üst raflar, her zaman gözden kaçırılan diğer alanlardan biri. Eğer yüksek raflarda biriktirdiğiniz kitapları, süsleri ya da diğer eşyaları temizlemediyseniz, buralarda tarih öncesi tozlar oluşabilir.

7. Duş Perdesi

Banyodaki dış perdesi, aslında evde her gün gördüğümüz ama kimsenin temizlik listesine eklemediği, terkedilmiş bir alan gibi. Küf, sabun kalıntıları, su buharı derken o perdenin her yeri sadece gözle görülür bir kirlilik değil, aynı zamanda hava kalitesini de etkileyebilir.

8. Banyodaki Raflar

Duş perdesi demişken, banyoda unuttuğumuz bir başka yer de raflar. Banyodaki raflar, genellikle şampuan, sabun ve losyonlarla doludur. Ama işin aslı şu ki, o rafların da temizlenmesi gerekir! Sürekli ıslak olan raflar, zamanla sabun kalıntıları, yağ ve nem biriktirir. O yüzden bir gün bakarsınız ve gördüğünüz o iğrenç sabun kalıntıları size 'Beni temizle!' diyebilir.

9. Koltuk Arkaları

Koltukların arkasında kim bilir neler kaybolmuş olabilir! Kendi kaybolan çoraplarınızdan, minik kırıntılara kadar her şey birikir. Koltuklarınızın arkasındaki toz ve yemek kırıntıları, zamanla kötü bir kokuyu da beraberinde getirebilir.

10. Tost Makinesi

Her sabah tost yapıyoruz ama ya tost makinesinin içi? Ekmek kırıntıları ve yağı biriktiriyor, her kullanımdan sonra temizlemeyi unuturuz. Bir zaman sonra, tost makinesi bir yağ tuzağına dönüşür! Sabahları sadece ekmek değil, biraz da “yağlı bir sürpriz” yersiniz!

