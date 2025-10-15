Evcil Hayvan Sahiplerinin Evde Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken Kurallar

Evcil hayvanınızın yaşam alanını temiz tutuyorsunuz peki ya en sık kullandığı eşyalar ne kadar temiz? Patili dostunuzun yatağı, battaniyesi ve oyuncakları düzenli olarak temizlenmeli. Haftada en az bir kez yıkamak, kötü koku ve bakteri oluşumunu engeller. Ayrıca temiz bir uyku alanı, onların da daha rahat ve mutlu olmasını da sağlar.