Evcil Hayvan Sahiplerinin Evde Mutlaka Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
Evcil hayvan sahiplenmek, hayata neşe ve büyük renk katıyor ama bununla birlikte büyük bir sorumluluk da gerektiriyor! Patili dostunuzla bir arada güvenle yaşayabilmek için ev içinde uygulamanız gereken bazı kurallar var. Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
1. Evcil hayvanınızı düzenli olarak veterinere götürün!
2. Tüy dökülmesini kontrol altına alın!
3. Patili dostunuz için evde güvenli alanlar oluşturun!
4. Mama ve su kaplarını düzenli olarak temizlemeyi unutmayın!
5. Temizlik yaparken kimyasal ürünler kullanmayın!
6. Evcil hayvanınızın yatağını ve oyuncaklarını düzenli olarak yıkayın!
7. Evcil hayvanınıza temizlik eğitimi vermeyi deneyin!
8. Evcil hayvanınızın sosyalleşmesine özen gösterin!
9. Apartman kurallarını dikkate alın!
10. Evcil hayvanınızın enerjisini atmasına yardımcı olun!
