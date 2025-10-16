onedio
Ev Temizliği Konusunda Bizi Batıdan Ayıran 10 Kültürel Fark

Ceren Özer
16.10.2025

Temizlik dediğimiz şey sadece hijyen değil, aynı zamanda kültürün bir yansıması. Bizim için çok normal olan bazı temizlik alışkanlıkları, Avrupa’da ya da Amerika’da yaşayan birine oldukça garip gelebiliyor. Aynı şekilde onların sıradan bulduğu davranışlar da bize “olacak iş değil!” dedirtiyor. İşte temizlik anlayışında bizi Batı’dan ayıran kültürel farklar!

1. Ayakkabılar kapıda çıkar, evin içine sokulmaz.

Türkiye’de eve girerken ayakkabı çıkarmak yazılı olmayan bir kuraldır. Çoğu evde girişte hazır bekleyen terlikler vardır, herkes zaten bilir. Batı’da, özellikle Amerika ve İngiltere’de, eve ayakkabıyla girmek gayet normaldir. Hatta bazıları ayakkabıyla yatağa oturur ya da kanepeye uzanır. Tabii İskandinav ülkelerinde (örneğin İsveç ve Norveç’te) ayakkabıyı kapıda bırakmak daha yaygındır ama genel olarak Avrupa ve ABD’de bu alışkanlık bizdeki kadar katı değildir.

2. Halı sevdası bambaşka bir boyutta yaşanır.

Türk evlerinde halı, neredeyse kültürel bir simgedir. Salon halısı, oturma odası halısı, yatak odası halısı derken evin neredeyse her odasında halı görmek mümkün. Halı yıkama sezonları vardır, yaza girerken sokaklarda yıkanmış halı manzaraları bizde çok sıradandır. Oysa Batı’da, özellikle Amerika ve Almanya gibi ülkelerde evler çoğunlukla parke veya laminant döşeme üzerine kurulur. Halı varsa bile küçük, dekoratif halılar tercih edilir. Bizim için çıplak zeminde oturmak tuhafken, onlar için evin doğallığıdır.

3. Çamaşır suyu bizde kutsal, onlarda nadir.

Türkiye’de “Çamaşır suyu değmediyse, orası temiz değildir” anlayışı hâkimdir. Lavabodan banyoya, mutfaktan fayansa kadar hemen her yerde çamaşır suyu kullanılır. Batı’da ise bu kadar yoğun kullanılmaz çünkü kimyasal içeriklerden kaçınmaya daha çok önem verirler. Özellikle Almanya, Hollanda ve Amerika’da insanlar sirke, karbonat, limon gibi doğal temizleyicilere yönelir. Bizim için “kokusu olmadan temiz sayılmaz” olan çamaşır suyu, onlar için fazla sert bir ürün olabilir.

4. Misafir gelecekse ev baştan aşağıya temizlenir.

Bizim kültürümüzde misafir, evin adeta en özel müşterisidir. “Evi misafire göstermek” için dip köşe temizlik yapılır, perdeler yıkanır, koltuklar silinir, mutfak parlatılır. Batı’da ise misafirlik daha gündelik bir olaydır. Özellikle Amerika’da ya da Fransa’da birinin evine gittiğinizde, evin biraz dağınık olması gayet normaldir.

5. Bahara özel temizlik bizde bir gelenektir.

Türkiye’de bahar geldi mi, herkesin aklına “büyük temizlik” gelir. Perdeler yıkanır, halılar kaldırılır, dolaplar boşaltılır, ev baştan aşağıya yenilenmiş gibi olur. Batı’da ise böyle toplu bir temizlik anlayışı yaygın değildir. Bizim için büyük bahar temizliği, adeta kültürümüzün bir parçasıdır.

6. Bulaşıkları elde yıkarken durulamayıp köpüğü bezle alanlar var!

dwu32cgxelq1c.cloudfront.net

Bazı İngiliz evlerinde, bulaşıkları elde yıkarken köpükledikten sonra suyla durulamak yerine doğrudan kurumaya bırakma alışkanlığı var. Buna “washing up” yöntemlerinden biri deniyor. Tabaklar önce sıcak sabunlu suyla yıkanıyor, sonra süngerle köpürtülüyor ama durulama yapılmıyor; sabunlu köpük kendi kendine akıp süzülüyor ya da bezle kurulanıyor.

7. Banyoda temizlik anlayışı çok farklıdır.

Türk evlerinde banyo, sadece kişisel temizlik için değil, aynı zamanda sürekli temiz tutulması gereken bir alandır. Fayanslar, duşakabin, klozet… Hepsi düzenli olarak fırçalanır, ovalanır. Özellikle annelerimiz için banyo temizliği başlı başına bir ritüeldir. Batı’da ise banyolar genellikle daha yüzeysel temizlenir.

8. Evdeki cam sayısı kadar cam silme mesaisi vardır.

Bizde cam silmek, özellikle baharda ayrı bir etkinliktir. Mis gibi parlayan camlar, evin en büyük temizlik göstergesidir. “Camlar silindi mi?” sorusu, evin temizlenip temizlenmediğinin en büyük kriterlerinden biridir. Batı’da ise cam temizliği bu kadar sık yapılmaz. Özellikle Amerika’da pek çok ev sahibi yılda birkaç kez temizlik şirketi çağırır ve işi onlara bırakır.

9. Süpürge bizde her gün, onlarda haftada bir.

Türk evlerinde süpürge neredeyse günlük rutinin bir parçasıdır. Evde toz ya da kırıntı görmek çoğumuzu rahatsız eder. Batı’da ise haftada bir yapılan genel süpürme çoğunlukla yeterlidir. Amerika’daki pek çok evde, özellikle de halı kullanılmayanlarda, bu kadar sık süpürme yapılmaz.

10. Mutfak temizliklerinde biz daha titiziz.

Bizim mutfaklarımızda yağ, yemek kokusu ve bolca yemek pişirme kültürü vardır. Bu yüzden mutfağı her gün temizlemek, ocağı silmek, tezgâhı parlatmak bizde olağan bir durumdur. Avrupa’da ve Amerika’da mutfaklarda daha çok hazır gıdalar tüketildiği için mutfak bu kadar sık kirlenmez. O nedenle mutfak temizliği bizdeki kadar ayrıntılı yapılmaz.

