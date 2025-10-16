Ev Temizliği Konusunda Bizi Batıdan Ayıran 10 Kültürel Fark
Temizlik dediğimiz şey sadece hijyen değil, aynı zamanda kültürün bir yansıması. Bizim için çok normal olan bazı temizlik alışkanlıkları, Avrupa’da ya da Amerika’da yaşayan birine oldukça garip gelebiliyor. Aynı şekilde onların sıradan bulduğu davranışlar da bize “olacak iş değil!” dedirtiyor. İşte temizlik anlayışında bizi Batı’dan ayıran kültürel farklar!
1. Ayakkabılar kapıda çıkar, evin içine sokulmaz.
2. Halı sevdası bambaşka bir boyutta yaşanır.
3. Çamaşır suyu bizde kutsal, onlarda nadir.
4. Misafir gelecekse ev baştan aşağıya temizlenir.
5. Bahara özel temizlik bizde bir gelenektir.
6. Bulaşıkları elde yıkarken durulamayıp köpüğü bezle alanlar var!
7. Banyoda temizlik anlayışı çok farklıdır.
8. Evdeki cam sayısı kadar cam silme mesaisi vardır.
9. Süpürge bizde her gün, onlarda haftada bir.
10. Mutfak temizliklerinde biz daha titiziz.
