Ev Temizliği Konusunda Bizi Batıdan Ayıran 10 Kültürel Fark

Türkiye’de “Çamaşır suyu değmediyse, orası temiz değildir” anlayışı hâkimdir. Lavabodan banyoya, mutfaktan fayansa kadar hemen her yerde çamaşır suyu kullanılır. Batı’da ise bu kadar yoğun kullanılmaz çünkü kimyasal içeriklerden kaçınmaya daha çok önem verirler. Özellikle Almanya, Hollanda ve Amerika’da insanlar sirke, karbonat, limon gibi doğal temizleyicilere yönelir. Bizim için “kokusu olmadan temiz sayılmaz” olan çamaşır suyu, onlar için fazla sert bir ürün olabilir.