Birden Fazla Ev Sahibi Olanlar Yeni Konuta Daha mı Erken Sahip Olabiliyor?

Pandemi sonra başta ülkemiz olmak üzere dünyada artan konut fiyatları kiraları, kiralar enflasyonu, enflasyon ise alım gücünü doğrudan etkiliyor. Özellikle kapanma zamanlarında dağıtılan sübvansiyonlar ve ucuz kredilerin de bir servet transferine yol açtığı, zengin olanların daha zengin olup orta sınıfın ise alt sınıfa yaklaştığı tezleri de oldukça popüler.

Bir X kullanıcısı geçmiş yıllarda verilen düşük faizli kredileri de örnek göstererek krediyle ev alanların buradan gelen kiralarla yeni evler aldığını ve bunun da bir döngü oluşturduğunu iddia etti. Bunun ülkedeki finansal alternatifsizlik nedeniyle oldukça olağan olduğunu karşıladığını belirtti.