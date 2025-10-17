onedio
Birden Fazla Ev Sahibi Olanlar Yeni Konuta Daha mı Erken Sahip Olabiliyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 14:37

Pandemi sonra başta ülkemiz olmak üzere dünyada artan konut fiyatları kiraları, kiralar enflasyonu, enflasyon ise alım gücünü doğrudan etkiliyor. Özellikle kapanma zamanlarında dağıtılan sübvansiyonlar ve ucuz kredilerin de bir servet transferine yol açtığı, zengin olanların daha zengin olup orta sınıfın ise alt sınıfa yaklaştığı tezleri de oldukça popüler.

Bir X kullanıcısı geçmiş yıllarda verilen düşük faizli kredileri de örnek göstererek krediyle ev alanların buradan gelen kiralarla yeni evler aldığını ve bunun da bir döngü oluşturduğunu iddia etti. Bunun ülkedeki finansal alternatifsizlik nedeniyle oldukça olağan olduğunu karşıladığını belirtti.

İlk paylaşım geçmişte ucuz krediye erişebilen bir vatandaşın aylık ödemesini paylaştı.

O yıllarda da bu taksit tutarının yüksek olduğunu ama maaş artışları ve enflasyon nedeniyle erimesinin bir yanılsama olduğunu iddia etti.

Duyk isimli kullanıcı da bir tespitini paylaştı.

Bazıları bunun bize has olmadığını söyledi.

Para parayı çeker dendi.

Bu görüşe karşı çıkanlar da vardı.

Hesabın yanlış olduğunu söyleyenler de...

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
keditopu

eski evi olanda 20 m2 evi olanda çok kazanmak istiyor kiradan

ipimle kuşağım

bu sistem amerikada çok daha kolay, bizde 3 ev gerekiyor orada tek ev yetiyor