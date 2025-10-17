Tarlada Yürürken Bulduğu Altınla Zengin Oldu! 4.6 Milyon Dolarlık Altın: Tudor'un Kalbi

İngiltere'de yaşayan bir adamın tarla gezintisi sırasında fark ettiği parıltılı bir cisim, İngiltere tarihindeki en değerli arkeolojik buluntulardan biri olarak kabul edilen 24 ayar altından yapılmış tarihi bir kolyeyi ortaya çıkardı.

British Museum, bu esere 'Tudorların Kalbi' adını verdi ve bu tarihi parçayı piyasa değerinden satın alabilmek için 4,6 milyon dolarlık bir bağış kampanyası başlattı. Eğer kampanya başarılı olursa, kolyeyi bulan adam milyonlarca dolar kazanacak.

Müze uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, kolyenin 1518 yılında Kral VIII. Henry tarafından eşi Kraliçe Catherine ve kızı Prenses Mary'nin Fransız tahtının varisiyle nişan töreni için özel olarak yaptırıldığı düşünülüyor.

Kolye, üzerinde 'H' ve 'K' harfleri bulunan ve Tudor gülü ile Catherine granat sembolünü birleştiren bir tasarıma sahip. Ayrıca, Eski Fransızca 'tousiors' (her zaman) kelimesi de kolyede yer alıyor. Uzmanlar, bu detayların kraliyet ailesinin bağlılık ve sonsuzluk temalarını simgelediğine inanıyorlar.