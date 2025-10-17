Tarlada Yürürken Bulduğu Altınla Zengin Oldu! 4.6 Milyon Dolarlık Altın: Tudor'un Kalbi
Birleşik Krallık'ta, Warwickshire'da bir tarlada yürüyüşe çıkan bir adam, toprak altından gelen ışıltıyı fark etti. Merakının peşinden giden adam, toprağı kazmaya başladı ve sonunda 'Tudorların Kalbi' olarak bilinen, dünya tarihindeki en ender bulunan mücevherlerden birini keşfetti. Bu etkileyici kolyenin değeri, 4,6 milyon dolar olarak belirlendi.
İngiltere’de bir adam tesadüfen tarihin en değerli mücevherlerinden birini buldu!
