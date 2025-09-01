onedio
''ESTJ ve ENTJ'' Sen Hangi Kişilik Tipisin?

Tuğba Karakoç
01.09.2025 - 10:01

Kişilik tipin liderlik tarzını, karar alma biçimini ve hayatındaki yaklaşımını büyük ölçüde şekillendiriyor. MBTI dünyasında öne çıkan ENTJ ve ESTJ, güçlü liderlik özellikleriyle tanınıyor ama birbirinden önemli farklılıklar da barındırıyor. Biri uzun vadeli vizyoner stratejist, diğeri ise düzen ve pratikliğiyle öne çıkan yönetici! Peki sen hangisisin?

Hazırsan, öğrenelim!

1. Yeni bir işe başladığında ilk aklına gelen şey nedir?

2. Çalışma ortamında seni en çok rahatsız eden şey nedir?

3. Bir problem çıktığında nasıl yaklaşırsın?

4. İnsanlarla iletişimde seni en iyi tanımlayan şey nedir?

5. Günlük hayatında plan yapma tarzın nedir?

6. Başarılı olduğunda seni en çok ne tatmin eder?

7. Yeni bir fikir duyduğunda ilk tepkinde ne vardır?

8. Birinin hatasını gördüğünde nasıl tepki verirsin?

9. Hangisi senin için daha doğru?

10. Geleceği düşünürken, daha çok sen;

ENTJ – Vizyoner Stratejist

Senin kişilik tipin büyük ihtimalle ENTJ. Sen ileriye dönük düşünen, büyük hedefler koyan ve o hedeflere ulaşmak için stratejik planlar yapan birisin. İkna gücün yüksek ve liderlik vasıfların sayesinde çoğu zaman çevrendekileri yönlendirebiliyorsun. Uzun vadeli düşünebilmen seni güçlü bir vizyon sahibi yapıyor. ENTJ’ler genellikle doğal liderlerdir çünkü olaylara yalnızca bugünün perspektifinden değil, gelecekteki potansiyeli de düşünerek yaklaşırlar. Risk almayı göze alabilir ve uzun süreçleri sabırla yönetebilirsin. İnsanlar seninle çalışırken büyük resmi görme kabiliyetinden etkilenir. Ancak bazen sabırsız olabilir ve detayları göz ardı edebilirsin. Çevrendekilerin hızına uyum sağlamakta zorlanman da mümkün. Daha dengeli olabilmek için stratejini pratik adımlarla desteklemek sana fayda sağlayacaktır.

ESTJ – Düzenli Yönetici

Senin kişilik tipin büyük ihtimalle ESTJ. Sen düzenli, disiplinli ve kuralları önemseyen bir yapıya sahipsin. Organize etmeyi, işleri belirli bir düzene oturtmayı seviyorsun. İnsanlar seninle çalışırken net, kararlı ve uygulanabilir çözümler sunduğunu görüyor. ESTJ’ler genellikle sistemleri, kuralları ve planlı yaklaşımıyla bilinir. Senin için başarı, hem pratik hem de sürdürülebilir sonuçlarla ölçülür. İnsanlara net görev dağılımı yapabilme özelliğin sayesinde çoğu zaman işler yolunda gider. Bazen fazla katı veya gelenekçi olabilirsin. Kuralların dışına çıkmak sana zor gelebilir. Biraz esneklik kazanmak, hem iş hem de sosyal hayatında daha rahat ilerlemene yardımcı olacaktır.

ENFP – Yaratıcı Maceracı

Senin kişilik tipin büyük ihtimalle ENFP. Sen enerjik, yaratıcı ve özgür ruhlu birisin. Hayata bakış açın çoğu zaman heyecan, merak ve ilham üzerine kurulu. İnsanlarla kolayca bağ kurabilir, çevrendekilere pozitif enerji yayabilirsin. ENFP’ler yenilikçi düşünceleriyle dikkat çekerler. Sen de sıradanlıktan hoşlanmayan, hayatına renk ve anlam katmak isteyen birisin. Fikirlerinle hem kendini hem de çevrendekileri motive edebiliyorsun. Hayatta “neden olmasın?” diyerek yeni şeyler denemeyi seven biri olarak sürekli keşif halindesin. Ancak bu enerjik ve değişken yönün, bazen odaklanma sorununa yol açabilir. Birçok şeyi aynı anda yapmak istediğinde derinleşmekte zorlanabilirsin. Fikirlerini somut adımlarla desteklediğinde, yaratıcılığın çok daha etkili hale gelir.

INFJ – Derin Düşünür

Senin kişilik tipin büyük ihtimalle INFJ. Sen empatik, derin düşünen ve başkalarının duygularını çok iyi anlayan birisin. İç dünyan zengin, insan ilişkilerinde ise sezgilerin çok güçlü. Çoğu zaman çevrendekilere yol gösteren, onların hayatında ilham olan biri oluyorsun. INFJ’ler anlam arayışıyla hareket eder. Senin için sadece başarı değil, aynı zamanda değerli ve anlamlı bir yaşam sürmek de önemli. İnsanlara yardım etmek, onların potansiyelini görmelerini sağlamak sana mutluluk veriyor. Hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşman seni özel kılıyor. Bununla birlikte bazen fazla içe kapanabilir, kendi iç dünyanda kaybolabilirsin. İnsanların sorunlarını üstlenmek seni yorabilir. Duygularını dengelemeyi öğrenmek, seni daha huzurlu ve güçlü kılar.

