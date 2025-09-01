''ESTJ ve ENTJ'' Sen Hangi Kişilik Tipisin?
Kişilik tipin liderlik tarzını, karar alma biçimini ve hayatındaki yaklaşımını büyük ölçüde şekillendiriyor. MBTI dünyasında öne çıkan ENTJ ve ESTJ, güçlü liderlik özellikleriyle tanınıyor ama birbirinden önemli farklılıklar da barındırıyor. Biri uzun vadeli vizyoner stratejist, diğeri ise düzen ve pratikliğiyle öne çıkan yönetici! Peki sen hangisisin?
Hazırsan, öğrenelim!
1. Yeni bir işe başladığında ilk aklına gelen şey nedir?
2. Çalışma ortamında seni en çok rahatsız eden şey nedir?
3. Bir problem çıktığında nasıl yaklaşırsın?
4. İnsanlarla iletişimde seni en iyi tanımlayan şey nedir?
5. Günlük hayatında plan yapma tarzın nedir?
6. Başarılı olduğunda seni en çok ne tatmin eder?
7. Yeni bir fikir duyduğunda ilk tepkinde ne vardır?
8. Birinin hatasını gördüğünde nasıl tepki verirsin?
9. Hangisi senin için daha doğru?
10. Geleceği düşünürken, daha çok sen;
ENTJ – Vizyoner Stratejist
ESTJ – Düzenli Yönetici
ENFP – Yaratıcı Maceracı
INFJ – Derin Düşünür
