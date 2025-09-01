''ESTJ ve ENTJ'' Sen Hangi Kişilik Tipisin?

Senin kişilik tipin büyük ihtimalle INFJ. Sen empatik, derin düşünen ve başkalarının duygularını çok iyi anlayan birisin. İç dünyan zengin, insan ilişkilerinde ise sezgilerin çok güçlü. Çoğu zaman çevrendekilere yol gösteren, onların hayatında ilham olan biri oluyorsun. INFJ’ler anlam arayışıyla hareket eder. Senin için sadece başarı değil, aynı zamanda değerli ve anlamlı bir yaşam sürmek de önemli. İnsanlara yardım etmek, onların potansiyelini görmelerini sağlamak sana mutluluk veriyor. Hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşman seni özel kılıyor. Bununla birlikte bazen fazla içe kapanabilir, kendi iç dünyanda kaybolabilirsin. İnsanların sorunlarını üstlenmek seni yorabilir. Duygularını dengelemeyi öğrenmek, seni daha huzurlu ve güçlü kılar.