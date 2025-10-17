Enflasyon Hesabı Nasıl Yapılır? Enflasyon Sepeti Neye Göre Belirleniyor?

Enflasyon kelimesi kulağa biraz resmi ve karmaşık gelebilir ama aslında günlük hayatımızda her alışverişte yüz yüze geldiğimiz bir durum. Markete gidip aynı parayla geçen seneki kadar ürün alamadığında hissettiğin şey tam olarak enflasyondur. Hepimizin bütçesini doğrudan etkilediği için aslında cebimizin dedektifi gibi çalışır. Enflasyon hesabı ve enflasyon sepeti ise bu dedektifin büyüteci yani fiyat artışlarını ölçmek için kullanılan yöntemlerdir. İlk bakışta matematiksel gibi görünse de işin özünde bugün neden bu kadar pahalı sorusunun cevabını bize verir.