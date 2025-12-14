En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanıyor! Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltilirken bu kez de 200 bin TL değerindeki 'En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?' sorusu soruldu. İzleyenler ise bu sorunun cevabını araştıyor!
Peki 'En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?' sorusunun cevabı nedir?
TÜİK Verilerine Göre 2024'te İstanbul ve İzmir'den sonra 4 milyon 451 bin 607 kişiyle en yüksek müze ziyaretçi sayısı hangi ilde gerçekleşmiştir?
