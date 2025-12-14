onedio
En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?

En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 21:38

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanıyor! Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltilirken bu kez de 200 bin TL değerindeki 'En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?' sorusu soruldu. İzleyenler ise bu sorunun cevabını araştıyor! 

Peki 'En Yüksek Müze Ziyaretçi Sayısı Hangi İlde Gerçekleşmiştir?' sorusunun cevabı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
TÜİK Verilerine Göre 2024'te İstanbul ve İzmir'den sonra 4 milyon 451 bin 607 kişiyle en yüksek müze ziyaretçi sayısı hangi ilde gerçekleşmiştir?

TÜİK Verilerine Göre 2024'te İstanbul ve İzmir'den sonra 4 milyon 451 bin 607 kişiyle en yüksek müze ziyaretçi sayısı hangi ilde gerçekleşmiştir?

A: Nevşehir

B: Ankara

C: Antalya

D: Eskişehir

Doğru Cevap: A, yani Nevşehir

