En İyi Kararların Temizlik ve Ev İşi Yaparken Alınmasının 10 Nedeni

Temiz bir ev, başarılmış bir görev gibidir. “Bak ben bu koca evi pırıl pırıl yaptım, başka neyin üstesinden gelemem ki?” dersin. Üretmiş olmanın verdiği tatmin, bir anda sana bir özgüven patlaması yaşatır. O an içinde bir ses yükselir: “O projeye başla, o kursa yazıl, o cesur adımı at!” Çünkü temizlik sadece yüzeyleri değil, özgüvenini de parlatır. Kendine güvendiğin her an gibi, bu anda da en net ve kararlı adımlarını planlarsın.