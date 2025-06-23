En İyi Kararların Temizlik ve Ev İşi Yaparken Alınmasının 10 Nedeni

Temizlik yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. O bir saatlik bulaşık yıkama süreci, aslında sana kendinle kalmak için verilen bir lütuftur. Ne kadar çok iş yaparsan yap, içindeki sessizlik artar. Çünkü o esnada sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da bir ritme girersin. “Zaman geçiyor” hissi yerine “şu anda buradayım” hali gelir. Bu farkındalıkla, geçmişte ertelediğin kararları bir bir ele alırsın. Ve bu sefer onları hayata geçirmek için yeterince güç bulursun.