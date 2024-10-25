En Güzel İyi Geceler Mesajları! Sevdiklerinize Etkileyici, Komik, Romantik ve Farklı İyi Geceler Mesajları

Gecelerin huzurunu yaşaman, uykunun keyfini çıkarman, düşlerin en güzelini görmen ve bir ömür beni sevmen için yakaracağım.

Gecenin en karanlık anları bile gündüze kavuşmaktadır sonunda. Sende en sonunda bana kavuşacaksın meleğim. Seninle olup beraber güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Gecenin sabaha kavuşacağı o anı beraber deneyimleyeceğiz.

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana özlemim, bu gecede sırf senin için kapanıyor gözlerim.

Her yeni günle başlamak sana onlarca defa ve hiç bıkmadan. Okuduğun tüm şiirleri ezberlemek ve her okuduğunda eşlik etmek sana. Geçtiğin yerleri geçip yoluna güller dökmek veya. Kim bilir belki yürümüş olduğun yollar için yürümek sonsuza dek... Söyle ki sevgili bunlar aşık hallerim mi, aşka bahane olan şeyler mi?

Deniz kumsaldaki kum tanelerini vakit ise sensiz dakikaları götürür fakat hiçbir şey kalbimdeki sevgini götüremez.

Mesafelere aklını fazla takma, mesafeler var ise onları aşmak içindir. İnanıyorum ki; sabah nasıl doğuyorsa her şeye karşın, ben de sana doğacağım gönlümden.