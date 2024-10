En Güzel İyi Geceler Mesajları! Sevdiklerinize Etkileyici, Komik, Romantik ve Farklı İyi Geceler Mesajları

Huzurla kapatıyorum gözlerimi her gece, bir nefes gibi içime seni çeke çeke… Öyle güzel bir melodisin ki sevgilim seninle huzur buluyorum. İyi geceler benim bir tanecik sevgilim.

Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.