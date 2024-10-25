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En Güzel İyi Geceler Mesajları! Sevdiklerinize Etkileyici, Komik, Romantik ve Farklı İyi Geceler Mesajları

En Güzel İyi Geceler Mesajları! Sevdiklerinize Etkileyici, Komik, Romantik ve Farklı İyi Geceler Mesajları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 09:57

Gününüz nasıl geçerse geçsin, günün son anında yüzünüzü güldüren, içinizi ısıtan iyi geceler mesajlarıdır! Güne veda edip yeni bir günü karşıladığımız esnada, tüm yorgunluğunuzu unutturan da bu tatlı sözlerdir. Sevildiğinizi hissetmenizi ve sevdiğinizi söylemenizi sağlayacak en özel mesajlarla 'iyi geceler' diyin. İster Whatsapp, Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşın ister sevdiğinize gönderin. İşte en anlamlı, yatarıcı, etkileyici, romantik ve komik iyi geceler mesajları 

Keyifli okumalar...

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En Güzel İyi Geceler Mesajları

En Güzel İyi Geceler Mesajları

  • İyi uykular sevgilim. Rüyanda buluşmak üzere...

  • İyi geceler dileme. İyi geceler ol bana yeter sevgilim.

  • Gün bitiyor. Sen başlıyorsun. İyi geceler birtanem.

  • Tatlı uykular sevgilim. En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör.

  • Yıldızlar gözlerine özensin. Sen bir tanesin sevgilim. İyi geceler dilerim.

Kısa İyi Geceler Mesajları

Kısa İyi Geceler Mesajları

  • Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

  • Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi Geceler her şeyim.!

  • Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

  • Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

  • Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

  • En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…

  • Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.

  • Gülen gözlerinde batıp, doğmayı senden öğrendim… İyi Geceler. Yüreğinizin ışığı hiç sönmesin.

Etkileyici İyi Geceler Mesajları

Etkileyici İyi Geceler Mesajları

  • Huzurla kapatıyorum gözlerimi her gece, bir nefes gibi içime seni çeke çeke… Öyle güzel bir melodisin ki sevgilim seninle huzur buluyorum. İyi geceler benim bir tanecik sevgilim.

  • Seni sen olduğun için sevdim daima senden başkasını asla düşünmedim düşünmeyeceğim de seninle kurduğum hayaller, sana verdiğim zamanlar hepsi senin içindi. Muhteşem bir güne uyan sevgilim. İyi uykular.

  • Sırf birisi iyi geceler demediği için kötü geçen geceler varmış ya; işte onlar olmasın diye buraya bir “İYİ GECELER” bırakıyorum. İhtiyacı olan alıp kullansın… İnsanlık Ölmedi... :)

  • Günün birinde hayat seni boş verirse ve yüreğin sana yalnız bıraktığını söylerse aldırma çevir gözlerini gökyüzüne sana gülümseyen gözlerimi göreceksin aşkım iyi uykular tatlı rüyalar.

  • Her gece varlığının verdiği huzurla başımı yastığa koyuyorum her şeyim. Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur. Şimdi yine seni düşünerek yatıyorum Allah rahatlık versin.

  • Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

  • Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler her şeyim!

En Anlamlı İyi Geceler Mesajları

En Anlamlı İyi Geceler Mesajları

  • Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

  • Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.

  • Kalbi güzel insanların hepsine iyi geceler tatlı rüyalar dilerim.

  • Ve bazen her şeyi unutmak için uyumak gerek. Rüyaları hesaba katmadan… İyi geceler.

  • Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven. İyi Geceler.

2024 İyi Geceler Mesajları

2024 İyi Geceler Mesajları

  • Gecenin büyük karanlığı sakın korkutmasın seni, karanlığın sonunda elbet bir aydınlıkla karşılaşır insan. Güneş nasıl doğacaksa uyandığında senin için, ben de doğacağım senin bana olan sevginle ve her gecenin ilk aydınlığında sevgilim.

  • Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim, ben seninim sen de benim.

  • Karanlık çökünce aslında mutlu oluyorum. Çünkü sabah yakın anlamına geliyor. Sabah yakınsa seni görmem de yakındır. Hemen sabah olsun da seni göreyim diye hemen yatıyorum. Hadi sen de geç yatağına uyu, uyu ki sabah gözlerini açtığında beni gör karşında. İyi geceler meleğim.

  • Resminle uyuyorum her gece. Tam karşıma koydum. Ben uyurken hep beni seyrediyorsun, ben de uykuya dalana dek yüzünün her karesini dolanıyorum. Benim zamanım doldu gözlerim kapanıyor, senin sıran başladı sevgilim, doya doya izle beni. İyi geceler.

  • Gözlerimi seninle kapatmak istiyorum ben. Az kaldı biliyorum, bunlar son ayrı uyumalarımız sevgilim. Çok yakında aynı yastığa baş olacağız, aynı eve has olacağız. Seni seviyorum kadınım. İyi geceler…

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Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

  • Gecenin büyük karanlığı sakın korkutmasın seni, karanlığın sonunda elbet bir aydınlıkla karşılaşır insan. Güneş nasıl doğacaksa uyandığında senin için, ben de doğacağım senin bana olan sevginle ve her gecenin ilk aydınlığında sevgilim.

  • Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim, ben seninim sen de benim.

  • Karanlık çökünce aslında mutlu oluyorum. Çünkü sabah yakın anlamına geliyor. Sabah yakınsa seni görmem de yakındır. Hemen sabah olsun da seni göreyim diye hemen yatıyorum. Hadi sen de geç yatağına uyu, uyu ki sabah gözlerini açtığında beni gör karşında. İyi geceler meleğim.

  • Resminle uyuyorum her gece. Tam karşıma koydum. Ben uyurken hep beni seyrediyorsun, ben de uykuya dalana dek yüzünün her karesini dolanıyorum. Benim zamanım doldu gözlerim kapanıyor, senin sıran başladı sevgilim, doya doya izle beni. İyi geceler.

  • Gözlerimi seninle kapatmak istiyorum ben. Az kaldı biliyorum, bunlar son ayrı uyumalarımız sevgilim. Çok yakında aynı yastığa baş olacağız, aynı eve has olacağız. Seni seviyorum kadınım. İyi geceler…

Romantik İyi Geceler Mesajları

Romantik İyi Geceler Mesajları

  • Gecelerin huzurunu yaşaman, uykunun keyfini çıkarman, düşlerin en güzelini görmen ve bir ömür beni sevmen için yakaracağım.

  • Gecenin en karanlık anları bile gündüze kavuşmaktadır sonunda. Sende en sonunda bana kavuşacaksın meleğim. Seninle olup beraber güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Gecenin sabaha kavuşacağı o anı beraber deneyimleyeceğiz.

  • Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana özlemim, bu gecede sırf senin için kapanıyor gözlerim.

  • Her yeni günle başlamak sana onlarca defa ve hiç bıkmadan. Okuduğun tüm şiirleri ezberlemek ve her okuduğunda eşlik etmek sana. Geçtiğin yerleri geçip yoluna güller dökmek veya. Kim bilir belki yürümüş olduğun yollar için yürümek sonsuza dek... Söyle ki sevgili bunlar aşık hallerim mi, aşka bahane olan şeyler mi?

  • Deniz kumsaldaki kum tanelerini vakit ise sensiz dakikaları götürür fakat hiçbir şey kalbimdeki sevgini götüremez.

  • Mesafelere aklını fazla takma, mesafeler var ise onları aşmak içindir. İnanıyorum ki; sabah nasıl doğuyorsa her şeye karşın, ben de sana doğacağım gönlümden.

  • Batan yalnız güneştir, sevdam değil. Güneş de aslına bakarsanız yine doğmayacak mı? Her şeyin bir süresi var, sevgimin vakti bütün mümkünlerin üzerinde sevgilim. Yalnız bu geceyi değil, var olacağımız bütün geceler sana armağan olsun.

En Uzun Gece İçin İyi Geceler Mesajları

En Uzun Gece İçin İyi Geceler Mesajları

  • 21 Aralık dediğin nedir ki gülüm, yalnız uyuduğum her gece uzun zaten bana...

  • Bir gece kuşu benzer biçimde uçsam gelsem yanına... Pencerenden senin uyumanı izlesem geçen saatlere aldırmadan... Sabah olunca uyandırsam seni koynuna sokularak... Gecen güzel geçsin, iyi uykular canım.

  • Yalnızlığın ne demek olduğunu bilmeyenler 21 Aralık'ı en uzun gece sanıyorlar.

  • Dünyanın en uzun gecesi 21 Aralık değil, beni terk ettiğin gecedir. Beni üzdüğün, yorduğun, yıprattığın gecedir.

  • Sana bakmakla tükenmek bilmiyordu sözler 21 Aralık gecesinde.

  • 21 Aralık bana bakışının güzelliği kadar güzel ve uzun.

En Tatlı İyi Geceler Mesajları

En Tatlı İyi Geceler Mesajları

  • Gözlerimi seninle kapatmak istiyorum ben. Az kaldı biliyorum, bunlar son ayrı uyumalarımız sevgilim. Çok yakında aynı yastığa baş olacağız, aynı eve has olacağız. Seni seviyorum kadınım. İyi geceler.

  • İnanıyorum hayatta her iyiliğe karşılık verecek olan güzel olan kişiler de var. Saygı herkese olsa bile sevgi hak eden kişiye karşıdır, iyi geceler.

  • Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

  • Yatsam uzun uzun ve kalkmasam ve sonra bir uyansam her şey yoluna girmiş olsa.

  • Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler.

  • Bu gece sen uyurken gizlice ellerini tutup, gözlerine bakacağım. Saçlarını okşayacağım ve sana olan sevgimi anlatacağım. Her zaman dudaklarımdan dökülen o kelimeyi söyleyeceğim. Seni seviyorum.

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

Uzaktaki Sevgiliye İyi Geceler Mesajları

  • Gecelerimin doğan güneşi, hayatımın anlamı, ömrümün sonsuz nefesi, iyi ki varsın. Seni seviyorum.

  • Bir bakışınla doğuyorsa kalbimde güneş, uyuduğundaysa batıyor güneşim. Hayatımda ömrümde sensin. İyi Geceler her şeyim.!

  • Geceler sessiz, soğuk, ayaz. Sevgim o kadar sıcak ki onu gönderiyorum sana, ört üstüne sakin üşüme diye. İyi geceler aşkıma…

  • Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

  • Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…

  • Gülen gözlerinde batıp, doğmayı senden öğrendim… İyi Geceler. Yüreğinizin ışığı hiç sönmesin.

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Flörte İyi Geceler Mesajı

Flörte İyi Geceler Mesajı

  • Gülüşün gökteki ay kadar parlak ve sonsuz, umutlarınız yarın doğacak güneş misali erken gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

  • Bir hüzün saklıdır ve bin umut vardır her yeni gün doğumunda! Hüzünsüz uyuyup bin bir umutla uyanmanız dileğimle, iyi geceler. Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun geceniz hayırlara vesile olsun.

  • Kalbin kar gibi beyaz gönlün yıldızlar gibi parlak duyguların güneş gibi sıcak rüyaların ay yıldızı gibi olsun.

  • Belki de bir gecenin köründe arayıp hiç sesini çıkarmadan onun sesini dinlemektir aşk. Hayırlı geceler.

  • Ne kadar zor bir gün geçirirsem geçireyim, yattığım an hep seni düşüneceğim. Hayatımın geri kalanını senin yanında geçirmek istiyorum. İyi dinlenmeler meleğim.

  • Gerçeğimi rüyalardan daha iyi hale getirdiğin için teşekkür ederim. Beni Dünya gezegenindeki en mutlu insan yapıyorsun. Her şey için teşekkürler. İyi geceler tatlım.

  • Gün geceye dönerken, endişelerinizi gözden uzak tutun. Gözlerini kapat ve uyu, çünkü tüm güzel zamanlar senin olsun. En tatlı rüyalar!

Komik İyi Geceler Mesajları

Komik İyi Geceler Mesajları
www.sozsepeti.com

  • Herkese iyi geceler sana korkunçlu kabuslu..

  • Sneijderin bu haftaki şut ve golü gibi iyi geceler

  • Herkese iyi geceler sana el Fatiha

  • Uykum bir geldi pir geldi. Anlatılmaz yaşanır. Eee öyleyse ben gidip de bir yaşayayım.

  • Yatak yastığıma ayıp olacak. Gidip bir uyuyor taklidi yapayım. İyi geceler.

  • Gerçekten bir ergen ya da ota boka üzülen birisi olarak değil de normal birisiymiş gibi soruyorum, sahiden iyi mi geceler?

  • Yorganın altına girip her şeyden saklanıcam herkese iyi geceler ben iyi değilim

  • Yüreğimize öküz oturmuş hissine de iyi geceler

Duygusal İyi Geceler Mesajları

Duygusal İyi Geceler Mesajları

  • Güzel gözlerin uykusuzluğa yenik düştüğü zaman gözlerini benim için kapat, ben senin ile uyuyup senin ile uyanıyorum Bitanem. İyi geceler.

  • Baharın güneşi bahtına doğsun acılar kederler gönlünden uzak olsun. Tüm güzellikler ve mutluluklar senin olsun. Canım arkadaşım iyi geceler.

  • Seni o kadar çok seviyorum ki, sensiz geçen zamanlarımda seni görmek için uyku ilacı içiyorum. İyi geceler aşkım.

  • Yastığa başımı koyduğumda hayalin geliyor karşıma, hayalinle konuşuyorum yatağımda. Gözlerimi bu gece de senin için kapatıyorum senli rüyalarıma. İyi geceler aşkım.

  • Geceler karanlık olsa da, aydınlık bir sabaha uyanacağız. İyi geceler bir tanem.Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

Arkadaşa İyi Geceler Mesajalrı

Arkadaşa İyi Geceler Mesajalrı

  • Ay çıktığında, yıldızlar onun etrafını sardığında benim aklıma hep senin güzel gözlerin geliyor. Seni ne kadar çok sevdiğimi hiçbir zaman unutma ve benim için dünyadaki en değerli varlık olduğunu uykudayken bile unutma!

  • Riya ile paranın padişahı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Arkadaşlarla ağlar arkadaşlarla güleriz biz. Canım arkadaşım İyi Geceler. . .

  • Bir hüzün saklıdır ve bin umut vardır her yeni gün doğumunda! Hüzünsüz uyuyup bin umutla uyanmanız dileğimle, iyi geceler.

  • Gözlerinizi kapattığınızda aklınıza ilk gelen şeyin, gözlerinizi hayırlısıyla açtığınızda gerçekleşmesi dileğiyle. İyi geceler.

  • Gönlünüz huzurlu olsun, yüreğiniz sevgiyle dolsun, geceniz mübarek olsun. Allaha emanet olun hayırlı geceler.

  • Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam arkadaşlık ne solar ne de kırılır. İyi Geceler Arkadaşım. . .

Yaratıcı İyi Uykular Mesajları

Yaratıcı İyi Uykular Mesajları

  • İnanıyorum hayatta her iyiliğe karşılık verecek olan güzel olan kişiler de var. Saygı herkese olsa bile sevgi hak eden kişiye karşıdır, iyi geceler.

  • Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.

  • Yatsam uzun uzun ve kalkmasam ve sonra bir uyansam her şey yoluna girmiş olsa.

  • Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler.

  • Bu gece sen uyurken gizlice ellerini tutup, gözlerine bakacağım. Saçlarını okşayacağım ve sana olan sevgimi anlatacağım. Her zaman dudaklarımdan dökülen o kelimeyi söyleyeceğim. Seni seviyorum.

  • Ay dünyayı aydınlatırken sen de tüm parlaklığınla benim dünyamı aydınlatıyorsun sevgilim. Seni çok seviyorum canımın için, iyi geceler.

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Farklı İyi Geceler Mesajları

Farklı İyi Geceler Mesajları

  • İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere...

  • Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler...

  • Yüreğin doğan güneşi değil batan Güneşi seçsin, çünkü doğan güneş elbet batacaktır ama batan Güneş yeni umutlarla doğacaktır.

  • İyi geceler, aşkım! Gözlerini kapat ve güzel rüyalar gör. Seni düşündüm, hep sevgiyle.

  • Dur bir dakika önce bana bir öpücük, sonra seni seviyorum, tamam şimdi uyuyabilirsin…

  • Allah’ım sana en güzel uykuları ve benli rüyaları bahşetsin canım.

  • Nerde olmak istersin diye sorsan ‘gözlerinde’ derdim sevgilim. İyi geceler hayatım!

Aileye İyi Geceler Mesajları

Aileye İyi Geceler Mesajları

  • Uzaklarda olsan da, senin sevginle doluyum. Geceyi senin hayalini kurarak geçireceğim, çünkü seninle olan her an değerli. İyi geceler, meleğim.

  • Gece, dinlenme ve yenilenme zamanıdır. Yarın için enerji toplamak için iyi bir uyku çekmeni dilerim. İyi geceler, dostum!

  • Uzaklardan üstünü örttüğüm, iyi geceler.

  • Uyumadan önce bir dilek tut, belki yıldızlar dileğini gerçeğe dönüştürür. İyi geceler!”

  • Meleklerin uyurken sana eşlik etmesi ve en güzel düşlerin senin olması dileğiyle, iyi geceler.

  • Elveda, beni sevenler! Gözlerim ağır ağır kapanıyor ve ben yatmaya gidiyorum. Tatlı rüyalar...

İyi Geceler Şiirleri

İyi Geceler Şiirleri

Geceleyin - Ülkü Tamer

Geceleyin karanlıkta

Suya attım ben sesimi

Türkü oldu birden bire

Denizinden geçen gemi

Geceleyin karanlıkta

Gülümsedim buluta ben

Saçlarına düşen yağmur

Gökkuşağı oldu birden

Geceleyin karanlıkta

Yıldız tuttum gök içinde

Işığını sana vurdu

Bir gül açtı yüreğinde

Geceye Bir Özdemir Asaf Şiiri Bırak

Geceye Bir Özdemir Asaf Şiiri Bırak

Özlem - Özdemir Asaf

Uykunun içinde bir rüya,

Rüyamda bir gece,

Gecede ben…

Bir yere gidiyorum,

Delice…

Aklımda sen.

Ben seni seviyorum,

Gizlice…

El-pençe duruyorum,

Yüzüne bakıyorum,

Söylemeden,

Tek hece.

Geceye Bir Şiir Bırak

Geceye Bir Şiir Bırak

Bu Gece - Fazıl Hüsnü Dağlarca

Bu gece, bu gece,

Uykusuzum, kederliyim, deliyim.

Yüzümde uzak sevgilerin serin aydınlığı,

Durmayalım şehir şehir, yıldız yıldız karanlıkta,

Bu gece ölmemeliyim.

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Geceye Bir Cemal Süreya Şiiri Bırak

Geceye Bir Cemal Süreya Şiiri Bırak

Gece Bitkilerinden - Cemal Süreya

Gece bitkilerinden korkuyorum,

Hayır, geceleri bitkilerden!

Gizlenirken vurulmuş ulaklara ağıttır

Bana açtığın her telefon.

İki kalp arasında en kısa yol:

Birbirine uzanmış ve zaman zaman

Ancak parmak uçlarıyla değebilen

İki kol.

An ki fıskiyesi sonsuzluğun

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

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