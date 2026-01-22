onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? 3.119 TL Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? 3.119 TL Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.01.2026 - 15:13

Emekli zammı gündemin üst sıralarında yer alıyor. Ocak ayı ödeme günleri yaklaşınca maaş farkı soruları arttı. En düşük emekli aylığı için Meclis süreci konuşuluyor. 16.881 TL alanlar için 3.119 TL fark detayı öne çıktı. Takvim, SGK ve Resmi Gazete adımlarına göre şekilleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi SGK Tarafından Açıklandı mı?

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi SGK Tarafından Açıklandı mı?

SGK tarafından emekli maaş farklarına ilişkin resmi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için fark ödemeleri hesaplara yansımadı.

Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu sürecin ardından fark ödemeleri için SGK tarafından ayrıca ödeme takvimi paylaşılması öngörülüyor. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark ödemelerinin en geç Ocak ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

16 bin 881 TL taban aylık alan emekliler için 3.119 TL tutarında fark oluştu. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için ödemeler eski tutar üzerinden yapılıyor.

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 3.119 TL fark ödemesi ayrıca hesaplara aktarılacak.

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Zamlı emekli maaşlarının, fark ödemeleri tamamlandıktan sonra normal ödeme takvimi üzerinden yatırılması bekleniyor. Memur emeklileri zamlı maaşlarını Şubat ayının 1, 2, 3 ve 4’ünde alacak.

4A SSK emeklileri zamlı maaş ödemelerini 17-26 Şubat tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaş ödemelerini 25-28 Şubat tarihleri arasında alacak.

SSK Emeklileri İçin Maaş Ödeme Günleri

SSK Emeklileri İçin Maaş Ödeme Günleri

4A SSK emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Ödeme günleri şu şekilde:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

4A Bağ-Kur Ödeme Takvimi

4A Bağ-Kur Ödeme Takvimi

4B Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılıyor:

  • Son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar ayın 25’inde

  • Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında

  • Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27’sinde

  • Son iki hanesi 0 ve 2 olanlar ayın 28’inde ödeme alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

Halihazırda 16 bin 881 TL taban aylık alan emekliler için 3 bin 119 TL fark oluştu. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve fark ödemeleri hesaplara aktarılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Reis emekliye çalışıyor, o da biliyor işini .. Hadi yine iyisiniz emekli tayfa çerez paranız yattı yatacak yatıyor (: