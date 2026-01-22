Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? 3.119 TL Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

SGK tarafından emekli maaş farklarına ilişkin resmi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını içeren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için fark ödemeleri hesaplara yansımadı.

Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu sürecin ardından fark ödemeleri için SGK tarafından ayrıca ödeme takvimi paylaşılması öngörülüyor. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için fark ödemelerinin en geç Ocak ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.