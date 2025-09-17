Emekli Albay Orkun Özeller Gözaltına Alındı
Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti. Halk TV’de yer alan habere göre; Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.
İsmail Saymaz’ın haberine göre; Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi.
