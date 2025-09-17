onedio
Emekli Albay Orkun Özeller Gözaltına Alındı

17.09.2025 - 11:18 Son Güncelleme: 17.09.2025 - 11:44

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti. Halk TV’de yer alan habere göre; Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.

İsmail Saymaz’ın haberine göre; Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti. Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.

