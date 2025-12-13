Ekonomik Gelişmelere Bakışına Göre Hangi Nesildensin?

Ekonomik gelişmeler bazen haber bültenlerinden, grafiklerden ve uzman yorumlarından ibaret sanılır; oysa hepimizin günlük hayatında hissettiği görünmez dalgaları vardır. Bir sabah uyandığında market fiyatlarının değiştiğini görmekten, akşam haberlerinde döviz hareketlerini izlemeye kadar her şey bakış açımızı şekillendirir. Kimimiz geçmiş tecrübeler sayesinde ekonomiye daha sakin yaklaşır, kimimiz değişkenlik karşısında huzursuz olur, kimimiz ise dijital dünyanın sunduğu çözümlerle bu dalgalanmaları yönetmeye çalışır. Aslında tüm bu refleksler, ruhen hangi nesle yakın olduğunu gösterir.

Bu testte fiyat artışı karşısındaki ilk düşüncenden, harcama alışkanlıklarına, ekonomik belirsizlik hissinden dijital finans kullanımına kadar birçok davranışın değerlendirilecek. Sonuçlar ise senin ekonomik duyarlılığını derinlemesine analiz ederek hangi nesille kendini en yakın hissettiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!