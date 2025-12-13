Ekonomik Gelişmelere Bakışına Göre Hangi Nesildensin?
Ekonomik gelişmeler bazen haber bültenlerinden, grafiklerden ve uzman yorumlarından ibaret sanılır; oysa hepimizin günlük hayatında hissettiği görünmez dalgaları vardır. Bir sabah uyandığında market fiyatlarının değiştiğini görmekten, akşam haberlerinde döviz hareketlerini izlemeye kadar her şey bakış açımızı şekillendirir. Kimimiz geçmiş tecrübeler sayesinde ekonomiye daha sakin yaklaşır, kimimiz değişkenlik karşısında huzursuz olur, kimimiz ise dijital dünyanın sunduğu çözümlerle bu dalgalanmaları yönetmeye çalışır. Aslında tüm bu refleksler, ruhen hangi nesle yakın olduğunu gösterir.
Bu testte fiyat artışı karşısındaki ilk düşüncenden, harcama alışkanlıklarına, ekonomik belirsizlik hissinden dijital finans kullanımına kadar birçok davranışın değerlendirilecek. Sonuçlar ise senin ekonomik duyarlılığını derinlemesine analiz ederek hangi nesille kendini en yakın hissettiğini ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!
1. İlk olarak yaşını öğrenelim.
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
3. Diyelim ki markette bir ürünün zamlandığını gördün. Nasıl tepki verirsin?
4. Bir ürün satın almadan önce nasıl bir rutin izlersin?
5. Ekonomi gündemini düzenli olarak takip eder misin?
6. Kira fiyatlarıyla ilgili bir konuşma geçtiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Ekonomik kriz haberlerini görünce genelde ne düşünürsün?
8. Dijital bankacılığı ve çevrim içi finans araçlarını kullanırken kendini rahat hisseder misin?
9. Ailen ekonomik konularda seni nasıl etkiledi?
10. Peki maaşının, harçlığının hesabına geldiğini gördüğünde en çok hangi hissi yaşıyorsun?
11. Son olarak küçük de olsa düzenli birikim yapmanın zamanla büyük bir fark yaratabileceğini düşünür müsün?
Senin bakışın X kuşağı dönemine ait (1965–1980)!
Senin bakışın Y kuşağı dönemine ait (1980–1996)!
Senin bakışın Z kuşağı dönemine ait (1997–2012)!
Senin bakışın Alfa kuşağı dönemine ait (2013 ve sonrası)!
