Ekonomik Alışkanlıklarına Göre Hangi Şirinsin?

Para, hayatımızın en karmaşık ama en belirleyici konularından biri. Kimimiz ay sonunu hesaplamak için hesap makinesiyle dostluk kurarken, kimimiz bir şekilde hallederim diyerek günübirlik yaşıyor. Kimi zaman indirim gördüğümüzde elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor, kimi zaman da buna ihtiyacım var mı gerçekten diye defalarca düşünüyoruz. İşte bütün bu küçük davranışlar aslında bizim ekonomik kişiliğimizi ortaya koyuyor.

Sen acaba hangi Şirin’in ekonomik tarzına daha çok benziyorsun? Mantıklı ve düzenli Şirin mi, harcamaları eğlenceyle birleştiren Şakacı Şirin mi, yoksa bazen paniklese de temkinli olmaya çalışan Gözlüklü Şirin mi? Belki de kriz anlarında bile dengeli kalabilen Şirin Baba sensin. Gel, testimizi çöz ve ekonomik alışkanlıklarının seni hangi Şirin’e dönüştürdüğünü öğren! Hazırsan başlayalım!