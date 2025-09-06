onedio
Ekonomik Alışkanlıklarına Göre Hangi Şirinsin?

Mert Şenoğul
06.09.2025 - 17:02

Para, hayatımızın en karmaşık ama en belirleyici konularından biri. Kimimiz ay sonunu hesaplamak için hesap makinesiyle dostluk kurarken, kimimiz bir şekilde hallederim diyerek günübirlik yaşıyor. Kimi zaman indirim gördüğümüzde elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor, kimi zaman da buna ihtiyacım var mı gerçekten diye defalarca düşünüyoruz. İşte bütün bu küçük davranışlar aslında bizim ekonomik kişiliğimizi ortaya koyuyor.

Sen acaba hangi Şirin’in ekonomik tarzına daha çok benziyorsun? Mantıklı ve düzenli Şirin mi, harcamaları eğlenceyle birleştiren Şakacı Şirin mi, yoksa bazen paniklese de temkinli olmaya çalışan Gözlüklü Şirin mi? Belki de kriz anlarında bile dengeli kalabilen Şirin Baba sensin. Gel, testimizi çöz ve ekonomik alışkanlıklarının seni hangi Şirin’e dönüştürdüğünü öğren! Hazırsan başlayalım!

1. Öncelikle yaşını öğrenelim.

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

3. İlk olarak maaşını aldığın gün ilk yaptığın şey nedir?

4. Peki arkadaşlarınla dışarıda yemek yediğinde nasıl seçim yaparsın?

5. Alışverişe çıktığında sadece ihtiyacın olan şeyleri mi alırsın?

6. Bir mağazada büyük bir indirim gördüğünde tepkin ne olur?

7. Öngörülemeyen şeylerden gidelim. Sana ani bir masraf çıktığında nasıl hareket edersin?

8. Hiç sırf çevrendekilere ayak uydurmak için bütçeni aşan bir harcama yaptığın oldu mu?

9. Öyleyse para ile olan ilişkinizi en iyi hangisi anlatır?

10. Biriktirdiğin paranı en çok hangi amaç için kullanmak istersin?

11. Son olarak paranın mutluluk getirdiğine inanıyor musun?

Sen Tembel Şirin gibisin!

Senin için para, çok da üzerine kafa yorulacak bir mesele değil. Nasıl olsa bir şekilde halledilir diye düşünüyor, gelirini planlamak yerine günü geldiği gibi yaşıyorsun. Çoğu zaman hesap kitap yapmak sana sıkıcı geliyor, bu yüzden bütçe oluşturmak ya da birikim yapmak pek senlik değil. Harcamalarını çoğunlukla anlık kararlarla yapıyor, sonrasını pek düşünmüyorsun. Ay sonu geldiğinde cüzdanının boş kalması seni biraz strese soksa da kısa sürede toparlanıyorsun çünkü senin için hayat, para kadar değerli olmayan birçok güzel şeyle dolu. Belki biraz daha planlı olsan ileride çok daha rahat edebilirsin, ama senin o rahat, sakin ve boşvermiş tavrın da seni eşsiz kılıyor. Sonuçta her köyde bir tane tembel ama keyifli yaşayan lazım, değil mi?

Sen Şakacı Şirin gibisin!

Para senin için bir yük değil, tam tersine hayatı renklendiren bir araç. Bir kere geldik dünyaya mottosuyla hareket ediyor, kazandığını eğlenmek, gezmek, yemek yemek ve kendine mutluluk verecek şeylere harcıyorsun. Hesap kitap yapmayı sevmesen de hayatın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun. Bazen ay sonuna yaklaşırken zorlanabiliyor ya da kredi kartı ekstreni görünce gözlerin yuvalarından fırlayabiliyor ama bu seni pek durdurmuyor. Çünkü sen, enerjin ve pozitifliğinle etrafındakilere de ilham veriyorsun. Belki biraz daha dengeli olsan gelecekte daha rahat edebilirsin, ama seni sen yapan da işte bu coşkun ruhun!

Sen Gözlüklü Şirin gibisin!

Parayla ilişkin aslında oldukça düşünceli ve temkinli. Gereksiz harcamalardan kaçınmaya çalışıyor, indirimleri kovalıyor ve ihtiyaçlarını ön planda tutuyorsun. Ama işin içine beklenmedik masraflar girdiğinde biraz panik yapabiliyorsun. Harcama konusunda kararsız kalman, bazen seni alsam mı almasam mı ikilemine düşürüyor. Yine de genelde mantıklı kararlar veriyor ve ay sonunu idare etmeyi başarıyorsun. Sen aslında disiplinli bir planla harika işler çıkarabilirsin. Yani biraz daha kendine güven, çünkü sen potansiyel olarak tam bir ekonomi profesörüsün!

Sen Şirin Baba gibisin!

Senin para anlayışın tam anlamıyla denge üzerine kurulu. Ne gereksiz harcamalarla kendini zora sokuyorsun, ne de hayatın tadını çıkaracak şeylerden kendini mahrum bırakıyorsun. Hem geleceğini düşünüyorsun hem de bugünü yaşamayı biliyorsun. Çevrendekiler genellikle sana danışıyor çünkü senin sağduyuna ve tecrübene güveniyorlar. Kriz anlarında soğukkanlı kalabiliyor, doğru adımlar atarak hem kendini hem de sevdiklerini koruyabiliyorsun. Para senin için bir amaç değil, hayatını kolaylaştıran bir araç. İşte bu yüzden sen, ekonomik dünyada adeta herkesin danışmak isteyeceği bilge bir rehbersin.

