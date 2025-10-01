Ekim Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
Doğduğun günü öğrenelim.
Murat Boz- Uçurum
Gökhan Özen - Ezdirmem
Sila, Mabel Matiz - Muhbir
Simge - Yankı
manifest - KTS
Hakan Altun - Aşk Bahçemsin
Yalın - Halbuki
Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey
Alpay - Eylülde Gel
Bengü - Korkma Kalbim
Zeynep Bastık - Fırça
Tual - Tiryakinim
Tanju Okan - Kadınım
