Ekim Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

Ekim Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal
01.10.2025 - 21:04

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

Doğduğun günü öğrenelim.

Murat Boz- Uçurum

Gökhan Özen - Ezdirmem

Sila, Mabel Matiz - Muhbir

Simge - Yankı

manifest - KTS

Hakan Altun - Aşk Bahçemsin

Yalın - Halbuki

Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey

Alpay - Eylülde Gel

Bengü - Korkma Kalbim

Zeynep Bastık - Fırça

Tual - Tiryakinim

Tanju Okan - Kadınım

