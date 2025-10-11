Ekim 2025 Ticari Araba Fiyat Listesi! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Ticari otomobil pazarındaki en popüler marka ve modellerin Ekim ayına özel güncellenen fiyatları açıklandı. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault gibi küresel çapta tanınan otomobil üreticilerinin sevilen modellerini içeren liste, geniş bir fiyat yelpazesi sunarak her türlü bütçeye hitap ediyor.

Piyasada, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına uygun birçok model bulunsa da bazı modeller bir hayli öne çıkıyor. Ticari otomobillerin fiyatları, geçen aya göre artış göstererek bu ay 1.078.500 TL'den başlıyor ve 4.631.500 TL'ye kadar çıkıyor.

Peki, Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen, Nissan ve Renault'un hafif ticari araçları Ekim ayında ne kadara satılıyor?

Not: Fiyat bilgileri, markaların internet sitelerinden alınmıştır.

İşte, hafif ticari araçların Ekim ayı fiyatları...