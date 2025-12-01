Efsanenin Gerçek Hikayesi: Barış Manço- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Hepimiz o efsanevi nakaratı ezbere biliriz: 'Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı...' Peki, Barış Manço'nun dilimize pelesenk olan bu şarkısındaki Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın sadece bir hayal ürünü olmadığını, gerçekten yaşamış bir gönül adamı olduğunu biliyor muydunuz?
Bu hafta, Barış Manço'nun bizzat araştırıp kaleme aldığı, cömertliğin ve insanlığın simgesi olan o gerçek hayat hikayesine yolculuk yapıyoruz.
Bir Anadolu Efsanesi: Mehmet Ağa
Ağa, ayın belli günleri şehre iner, esnafı tek tek dolaşır ve "Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı" sözünün hakkını vererek, kimin ne borcu varsa kapatır.
Barış Manço, "Kimse göçmez bu dünyadan mal ile" derken aslında Mehmet Ağa'nın bu onurlu iflasını ve manevi zenginliğini anlatır.
Barış Manço'nun dizeleri, Mehmet Ağa'nın hayatıyla birleşince bambaşka bir anlama bürünüyor:
Şimdi o efsane şarkıyı tekrar dinleyelim!
