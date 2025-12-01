Efsanenin Gerçek Hikayesi: Barış Manço- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Hepimiz o efsanevi nakaratı ezbere biliriz: 'Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı...' Peki, Barış Manço'nun dilimize pelesenk olan bu şarkısındaki Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın sadece bir hayal ürünü olmadığını, gerçekten yaşamış bir gönül adamı olduğunu biliyor muydunuz?

Bu hafta, Barış Manço'nun bizzat araştırıp kaleme aldığı, cömertliğin ve insanlığın simgesi olan o gerçek hayat hikayesine yolculuk yapıyoruz.