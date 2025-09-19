Ebeveynlere Özel Test: Çocuğuna Nasıl Bir Beslenme Çantası Hazırlamalısın?

Çocuğun tanıdığı ve alıştığı tatlara bağlı. Yeni bir yemekle karşılaştığında temkinli davranıyor. Ona güven veren, bildiği yiyeceklerle hazırlanmış bir beslenme çantası en iyisi. Bu yüzden sevdiği tek tip meyve örneğin elma veya muz koyabilirsin. Yanına sade bir sandviç hazırlayabilirsin. Sandviçi de peynir veya jambonlu yapabilirsin. Yanına da yoğurt ya da ayran eklemek güvenli bir seçim olur. Ufak bir sürpriz olarak da sevdiği kraker ya da bisküviyi çantasına ekleyebilirsin.