Ebeveynlere Özel Test: Çocuğuna Nasıl Bir Beslenme Çantası Hazırlamalısın?

19.09.2025 - 20:33

Okullar açıldı, peki beslenme çantasına neler konulacağı belli mi? Eğer cevap hayırsa tüm ebeveynler buraya çünkü bu testte çocuğuna nasıl bir beslenme çantası hazırlaman gerektiğini söylüyoruz. Yapman gereken tek şey testi çözmek!

1. Bir tabak seçecek olsa hangisini seçer ve hepsini bitirir?

2. Peki bunlar arasında kahvaltıda en çok hangisini yiyor?

3. Peki en sevdiği atıştırmalığı seçer misin?

4. Yemek saati geldiğinde ne yapar?

5. Peki en çok hangi içeceği içiyor?

6. Peki yemek seçerken hangisini daha çok önemsiyor?

7. Peki bir beslenme çantası seçer misin?

8. Peki sebzelerle ilişkisi nasıl?

Renkli ve eğlenceli sunumlar!

Çocuğun yeni tatlara açık, her renkten sebze ve meyveyi denemeye istekli. Onu etkileyen kesinlikle görüntüsü! Eğer eğlenceli, renkli veya etkileyici bir görüntüsü varsa direkt ilgisini çekiyor. Bu yüzden renkli meyve karışımlarıyla bir kompozisyon yapabilirsin. Yanına da havuç ve salatalığı küçük ve uzun şekilde soyarak sebze çubukları yapabilirsin. Eğlenceli şekilde hazırlanmış sandviçler ve ev yapımı muffin veya granola gibi atıştırmalıklarla tamamlayabilirsin!

Bildiği tatlar olmalı!

Çocuğun tanıdığı ve alıştığı tatlara bağlı. Yeni bir yemekle karşılaştığında temkinli davranıyor. Ona güven veren, bildiği yiyeceklerle hazırlanmış bir beslenme çantası en iyisi. Bu yüzden sevdiği tek tip meyve örneğin elma veya muz koyabilirsin. Yanına sade bir sandviç hazırlayabilirsin. Sandviçi de peynir veya jambonlu yapabilirsin. Yanına da yoğurt ya da ayran eklemek güvenli bir seçim olur. Ufak bir sürpriz olarak da sevdiği kraker ya da bisküviyi çantasına ekleyebilirsin.

Sağlıklı atıştırmalıklar!

Çocuğun yemeklerde genelde “Tatlı nerede?” diye soranlardan. Abur cuburu çok seviyor ama biraz dengeye ihtiyacı var. Onu mutlu ederken sağlıklı alternatifler sunabilirsin. Örneğin ev yapımı kek veya kurabiye hazırlayabilirsin. Yanına ballı yoğurt ya da sütlü tatlı koyarak ilgisini de çekebilirsin. Çikolata soslu meyve dilimleri veya hurma ve fındık karışımıyla yapılmış enerji topları da hem sağlıklı hem de tatlı isteğini karşılayacak bir seçenek olabilir.

Bol çeşitli olmalı!

Çocuğun yemeklere iştahla yaklaşıyor ve her şeyden tatmak istiyor. Onun için beslenme çantasının çeşitli ve doyurucuolması çok önemli. Yanına mini sandviçler veya dürümler de koyabilirsin. Peynir ve yumurta bazlı yiyeceklerle protein desteği sağlamak gün içinde tok kalmasını sağlar. Çeşitli meyve karışımları, kuruyemiş ve sağlıklı atıştırmalıklarla da gün boyu enerjisini yüksek tutabilirsin.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
