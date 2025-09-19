Ebeveynlere Özel Test: Çocuğuna Nasıl Bir Beslenme Çantası Hazırlamalısın?
Okullar açıldı, peki beslenme çantasına neler konulacağı belli mi? Eğer cevap hayırsa tüm ebeveynler buraya çünkü bu testte çocuğuna nasıl bir beslenme çantası hazırlaman gerektiğini söylüyoruz. Yapman gereken tek şey testi çözmek!
1. Bir tabak seçecek olsa hangisini seçer ve hepsini bitirir?
2. Peki bunlar arasında kahvaltıda en çok hangisini yiyor?
3. Peki en sevdiği atıştırmalığı seçer misin?
4. Yemek saati geldiğinde ne yapar?
5. Peki en çok hangi içeceği içiyor?
6. Peki yemek seçerken hangisini daha çok önemsiyor?
7. Peki bir beslenme çantası seçer misin?
8. Peki sebzelerle ilişkisi nasıl?
Renkli ve eğlenceli sunumlar!
Bildiği tatlar olmalı!
Sağlıklı atıştırmalıklar!
Bol çeşitli olmalı!
