Eazy-E: Parlayan Bir Yıldızın Hüzünlü Hikayesi

1980’lerin sonunda Los Angeles sokaklarında yeni bir müzik akımı doğuyordu yani gangsta rap. Ghetto’nun öfkesini, hayatta kalma mücadelesini ve “bizi artık duyun” çığlığını tüm dünyaya taşıyan bu seslerden biri, Eric Lynn Wright, nam-ı diğer Eazy-E idi. Kısa boyu, kocaman bir özgüveni ve karanlık bir çekiciliği vardı. Bir yandan suç dünyasının içinden geliyordu, bir yandan da rap dünyasını sonsuza kadar değiştirecek bir imparatorluk kuracaktı. Ama ışıklar ne kadar parlaksa, gölgeler de o kadar karanlıktı…