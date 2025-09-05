“E-İmza Kullanıcılarının Şifreleri Çalındı” İddiasına BTK’dan Yalanlama Geldi
Gazeteci Tolga Şardan, bugünkü yazısında BTK’da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığını iddia etti. Tolga Şardan’ın İddiasına göre; Kim ya da kimlerin yaptığı henüz belirlenemedi. Yaşanan olayla ilgili BTK’da idari inceleme başlatıldı.
Bu iddialar sonrasında BTK’dan yalanlama geldi. Yapılan açıklamada “Elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır” denildi.
Tolga Şardan’ın “E-İmza Kullanıcılarının Şifreleri Çalındı” yazısı gündeme bomba gibi düştü.
BTK’dan, Tolga Şardan’ın yazısı hakkında yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
