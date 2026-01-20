onedio
e-Devlet'ten Uyarı Mesajı Geldi: Vatandaşların Dikkatine, Kesintiler Yaşanacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 14:46

e-Devlet, inovatif çözümlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Birçok resmi işlem, e-Devlet aracılığıyla kolayca halledilebiliyor. Bu nedenle e-Devlet uygulamalarında sık sık altyapı ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

e-Devlet, yeni planlı kesintinin tarihini vatandaşlara duyurdu.

Kaynak: NTV, Burak Taşçı

e-Devlet planlı kesintiler yapılacağını duyurdu.

NTV'den Burak Taşçı'nın aktardığı habere göre, e-Devlet'te planlı kesintiler yapılacak. e-Devlet kullanıcılarına ilettiği mesajda sistemin ne zaman kullanım dışı olacağını açıkladı.

Sistemden vatandaşlara iletilen mesajda 'Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.' ifadelerine yer verildi.

24 Ocak e-Devlet neden açılmıyor, çöktü mü?

24 Ocak'ta e-Devlet sistemlerinde planlı altyapı yenileme çalışmaları yapılacağı için vatandaşların kullanımına kapalıdır.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
