Dünyanın Konser Salonlarını Fetheden Bir Türk: Fazıl Say’ın Hikayesi
Dünyanın dört bir yanındaki en prestijli salonlarda çalıyor.
Carnegie Hall’den Berliner Philharmonie’ye, Tokyo’dan Viyana’ya… Ve o salonlarda yankılanan isim bir Türk: Fazıl Say.
Belki de tüm dünyada adı en çok bilinen Türk sanatçılardan biri. Piyanonun başına geçtiğinde yalnızca notaları değil, bütün bir Anadolu’nun sesini duyuruyor.
Fazıl Say 1970 yılında Ankara’da doğdu.
Fazıl Say yalnızca bir piyanist değil, aynı zamanda üretken bir besteci.
Fazıl Say sadece müziğiyle değil, sözleriyle de düşündürüyor.
Fazıl Say Spotify’da milyonlarca dinlenme alıyor ve ben de size aşağıda dinlemeniz için bir playlist yaptım.
Sizin için bir Spotify Playlist'i hazırladım:
