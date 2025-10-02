Dünyanın Konser Salonlarını Fetheden Bir Türk: Fazıl Say’ın Hikayesi

Fazıl Say’ın en takdir ettiğim tarafı Türkiye ile dünyayı birleştiren bir sanatçı olması

Zaman zaman siyasi görüşleriyle tartışmalara girdi ama hiçbir zaman Türkiye’den vazgeçmedi. Hem eleştirilerini hem de sevgisini aynı anda dile getirdi. Bestelerinde de bu çelişkiyi hissedebilirsiniz: hem sitem hem gurur hem de sevgi.

Aynı zamanda dünya çocukları ve gençleri için güçlü bir rol model oldu; sanatıyla genç nesillere hem ilham hem de cesaret verdi.

Fazıl Say’ın hikâyesi bize şunu hatırlatıyor:

Bir sanatçı kendi toprağının sesini bulduğunda, dünyanın bütün salonlarına o sesi taşıyabiliyor.

Ve bugün, New York’ta, Tokyo’da, Viyana’da çalan o ses Anadolu’nun sesi… Fazıl Say’ın piyanodan yükselen sesi.