Dünyanın En Zengin İnsanları Tatil Yapmak Varken Neden Hayatlarının Sonuna Kadar Çalışıyor?

Sıradan insanlar için emeklilik, huzurlu bir tatil anlamına gelebilir ama milyarderler için çalışmak, kim olduklarının bir parçası. Birçok zengin kişi, kimliğini kurduğu şirketle özdeşleştiriyor. Bu da çalışmayı bırakmak demenin bir nevi kimliğini bırakmak anlamına gelmesine neden oluyor. Tatil yapmak onlar için bir mola olsa da o heyecanı ve adrenalini karşılamıyor. Elon Musk’ın SpaceX fırlatmaları sırasında uyumaması veya Warren Buffett’ın 90 yaşında hala ofise gitmesi tesadüf değil yani. Bu insanlar çalışmayı bir yaşam biçimi haline getirmişler. Yani onları tatil değil de üretmek dinlendiriyor.