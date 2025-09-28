Dünyanın En Uzun Zürafasının Boyu Ne Kadar? 28 Eylül Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı
Kim Milyoner Olmak İster heyecanlı bir bölümle ekranlarımızda! Bu kez 'dünyanın en uzun zürafası' unvanıyla Guinnes Dünya Rekorları'na giren ve Avustralya'da hayvanat bahçesinde yaşayan Forest adlı zürafanın boyu soruluyor!
Peki dünyanın en uzun zürafası olan Forest'ın boyu ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın En Uzun Zürafasının Boyu Ne Kadar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın