Dünyanın En Uzun Zürafasının Boyu Ne Kadar? 28 Eylül Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 21:28

Kim Milyoner Olmak İster heyecanlı bir bölümle ekranlarımızda! Bu kez 'dünyanın en uzun zürafası' unvanıyla Guinnes Dünya Rekorları'na giren ve Avustralya'da hayvanat bahçesinde yaşayan Forest adlı zürafanın boyu soruluyor!

Peki dünyanın en uzun zürafası olan Forest'ın boyu ne kadar?

“Dünyanın en uzun zürafası” unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’na giren ve Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan Forest adlı zürafanın boyu ne kadardır?

Seçenekler:

A: 2 metre 70 santimetre

B: 3 metre 70 santimetre

C: 4 metre 70 santimetre

D: 5 metre 70 santimetre

Doğru Cevap: D, yani 5 metre 70 santimetre

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
