Duman Grubu Solisti Kaan Tangöze’nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki Konserine Soruşturma Açıldı

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongresi'nde bir konser vermişti. Muhalif kimliği ile ön plana çıkan Kaan Tangöze’nin konseri AKP’liler tarafından tepki ile karşılandı.

Üniversite söz konusu konser sonrasında bir açıklama yaptı. Sütçü İmam Üniversitesi, konserin kendileri tarafından organize edilmediğini, salonun bir firmaya kiralandığını ve Kaan Tangöze'nin repertuarından haberdar olmadıklarını söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser üzerinden bazı çevrelerce yapılan açıklamalar, gerçekleri çarpıtmakta ve Üniversitemizi hedef alan haksız bir karalama kampanyasına dönüşmüş durumdadır. Bu nedenle kamuoyunu açık ve net biçimde bilgilendirmek zorunluluğumuz doğmuştur. Söz konusu metin Üniversitemizi hedef alan, yöneticilerimizi açıkça suçlayan ve kamuoyunda algı oluşturmaya dönük maksatlı, mesnetsiz ve son derece sorumsuz ifadeler içermektedir. Bu metin; sendikal bir açıklama olmaktan çıkmış, Üniversitemize yönelik bir itibarsızlaştırma çabasına dönüşmüştür.

Üniversitemizin ticari bir faaliyet olarak sadece ücreti mukabilinde bir organizasyon firmasının talebi üzerine salonu kiraladığı ve bu firma tarafından etkinliğin biletlerinin satıldığı, Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması ve bunun 'kışkırtmak', 'toplumsal düzeni bozmak”, 'çatışma ortamı oluşturmak' veya 'bilinçli ihmal' gibi çirkin ithamlarla takdim edilmesi kabul edilemez bir kötü niyetli tavırdır. Bu söylemler, apaçık spekülasyon ve algı mühendisliği örneğidir. Ayrıca söz konusu programda Üniversitemizin hiçbir yöneticisi bulunmamış ve etkinlik Üniversitemiz sosyal medya ve ana sayfa gibi duyuru mecralarında kesinlikle yer almamıştır. Bütün bunlar bile etkinliğin Üniversitemiz dahlinde olmadığının birer kanıtıdır. Açıklamada kullanılan bu sözler; bir kamu kurumunu hedef almayı amaçlayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltma niyeti taşıyan ağır ithamlardır. Bu söylemler, eleştiri sınırını fazlasıyla aşmış; doğrudan kurumumuza ve yöneticilerimize yönelik organize bir saldırı niteliği kazanmıştır. Rektörümüz ve Üniversite yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan tüm suçlayıcı ifadeler, açıkça iftira ve manipülasyondur. Şahsiyet haklarını zedeleyen, kamu görevlilerini hedef gösteren, kurumu provoke etmeye yönelik bu ifade ve iddiaların sahipleri, söylediklerinin sorumluluğunu taşımak zorundadır. İsnatta bulunulan kurum yöneticilerimiz meslek onurunu sonuna kadar taşıyan, uzun yıllara şamil bilimsel çalışmalarıyla ülkesi ve milleti yararına faaliyet ve görevlerde bulunmuş insanlardır.

Ülkemiz ölçeğinde böylesi büyük sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan yöneticilerin, gerçeği araştırma-sorma ya da anlama gayreti olmadan doğrudan kesinlikle kabul edilemez içerikte söylemler kullanması çok şaşırtıcı, üzücü ve manidardır. Söz konusu etkinlikteki müzik grubunu şehre davet eden organizasyon şirketi şehrin değişik yerlerine reklam afişleri asmış, günler öncesinden bunu duyurmuş olmasına rağmen duyarlı olduğunu iddia eden bu sivil toplum kuruluşu üye ve yetkilileri neden bu zaman zarfında bir tepki vermemiş, kimseyi bu konuda neden uyarmamıştır?

Kahramanmaraş halkı ve Üniversitemiz mensupları; kimin toplumu germeye çalıştığını, kimin provokasyondan medet umduğunu gayet iyi bilecek ferasettedir. Bu üniversitenin huzurunu birtakım kişilerin şahsi istikballeri uğruna malzeme hâline getirmeye çalışanlara geçit verilmeyecektir.

Rektörlüğümüz; kurumumuzu ve yöneticilerimizi hedef gösteren, toplumda infial oluşturmayı hedefleyen bu açıklamayı kayda almış olup gereken her türlü hukuki değerlendirmeyi yapma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu isnatlar hakkında derhal idari inceleme/soruşturma süreci de başlatılmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hiçbir kişi, grup veya sendikanın siyasi hesaplarına malzeme edilemeyecek kadar köklü ve saygın bir kurumdur. Üniversitemizi hedef alan bu saldırgan dilin; şehirde huzursuzluk yaratmaya, kurumumuzu itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu kışkırtmaya yönelik olduğu açıktır. Ancak bilinmelidir ki KSÜ yönetimi hiçbir baskıya boyun eğmez, hiçbir karalama kampanyasına sessiz kalmaz ve hiçbir operasyonel dile geçit vermez.

Üniversitemiz millî ve manevî değerlerine sıkı sıkıya bağlı; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hiçbir devlet büyüğümüze hakaret içeren her türlü söz, tavır ve davranışın karşısında olup bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu duruşundan taviz vermeyecektir.

KSÜ; şehriyle, öğrencisiyle ve çalışanıyla büyüyen bir değerdir. Bu değer, hiçbir manipülasyonla gölgelenemeyecek kadar güçlüdür. Üniversitemize yönelik her türlü karalama girişiminin karşısında durduğumuzu; gerçek dışı iddialarla oluşturulmak istenen algının kamuoyu nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.'