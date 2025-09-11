Düğün, Doğum Günü, Hediye Gibi Harcamalara Rağmen Finansal Dengeyi Korumanın Yolları

Nasıl ki her ay kira ya da faturalar için kenara para ayırıyorsan, özel gün harcamaları için de küçük bir bütçe oluşturmalısın. Bu, sürpriz bir düğün davetiyesi geldiğinde paniğe kapılmanı önler. Her ay ufak ufak kenara koyacağın bir miktar, seni büyük yükten kurtaracaktır. Böylece özel günlerde hem rahat davranır hem de ay sonunu düşünmek zorunda kalmazsın.