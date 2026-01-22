Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünya Çapında Ödemelerde En Çok Kullanılan 5 Para Birimi
Dünyada birçok para birimi var. Ama bazıları diğerlerine göre çok daha önde. Hepimizin sürekli duyduğu ve dünyada ödemelerde en çok kullanılan para birimleri neler biliyor musun? Dr. Hakan Özerol ödemelerde en çok kullanılan para birimlerini sıraladı!
1. ABD Doları
2. Euro
3. İngiliz Sterlini
4. Japon Yeni
5. Çin Yuanı
