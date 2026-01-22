onedio
Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünya Çapında Ödemelerde En Çok Kullanılan 5 Para Birimi

Meryem Hazal Çamurcu
22.01.2026 - 14:01

Dünyada birçok para birimi var. Ama bazıları diğerlerine göre çok daha önde. Hepimizin sürekli duyduğu ve dünyada ödemelerde en çok kullanılan para birimleri neler biliyor musun? Dr. Hakan Özerol ödemelerde en çok kullanılan para birimlerini sıraladı!

1. ABD Doları

Dr. Hakan Özerol'un da tahmin ettiği gibi Amerikan doları birinci sırada. Bu konuda bir sürpriz yok!

Amerikan doları dünya çapında en çok kullanılan para birimi. Küresel ticarette çok yoğun kullanılan Amerikan doları, ticarette taraflardan biri Amerika olmasa bile kullanılabiliyor. Bu da neden birinci sırada olduğunu açıklıyor zaten. Petrol, doğalgaz ve daha birçok şeyin fiyatı dolar üzerinden belirleniyor. Yani birinci sırada olması hiç şaşırtıcı değil!

2. Euro

Dr. Hakan Özerol, euronun 2. sırada olduğunu söylüyor. Ona göre Avrupa Birliği ve euro devreye girdikten sonra İngiliz sterlininin yerini euro alıyor.

Euro, uluslararası ödemelerde ikinci sırada. Avrupa Birliği'nin geniş alanı ve euro kullanımı ikinci sırada yer almasının nedeni. Avrupa'da kullanılan para birimi, ayrıca Avrupa ile yapılan ticarette de kullanılıyor. Bu sayede euro, çok daha geniş bir yerde kullanılıyor ve işlem hacmi artıyor. Dolar kadar küresel kullanılmasa da onun peşinde diyebiliriz.

3. İngiliz Sterlini

Dr. Hakan Özerol'a göre İngiltere, Amerika'nın devamında ikinci büyük ekonomiydi. Ama Avrupa Birliği ve euro devreye girdikten sonra etkisi azaldı. İngilizler Brexit'le beraber Avrupa Birliği'nden çıkınca İngiltere'nin giderek finansal dünyadaki önemi azalıyor. Dolayısıyla poundun da etkisi düşmeye başlıyor.

İngiliz sterlini uzun süre liderliğe oynuyordu. Ama Dr. Hakan Özerol'un da ortaya koyduğu sebepler sonunda 3. sırada yer alıyor. Hâlâ uluslararası anlamda en çok kullanılan para birimlerinden biri. Küresel ödemelerde sterlin oldukça sık kullanılıyor. İngiltere'nin ticaret hacmi de sterlinin en çok kullanılanlardan biri olmasını sağlıyor.

4. Japon Yeni

Dr. Hakan Özerol, ekonomik büyüklüğe bakarak Japonya'yı 4. sıraya koyuyor. 

Japon yeni, Asya merkezli uluslararası ödemelerde önemli bir yere sahip. Japonya önemli ekonomilerden biri, bu da para biriminin önemli olmasına neden oluyor elbette. Yen, finansal işlemlerde çok sık kullanılıyor. Japon şirketlerinin küresel iş hacimleri para biriminin kullanımını artırıyor doğal olarak. Ama küresel ticarette euro ve dolar kadar etkili ve yaygın kullanılmıyor.

5. Çin Yuanı

Dünyada herkese mal satan Çin, Dr. Hakan Özerol'un da dediği gibi 5. sırada.

Çin yuanı son zamanlarda yükselen bir para birimi. Uluslararası ödemelerde payını istikrarlı şekilde artırdığı için listeye 5. sıradan giriyor. Dr. Hakan Özerol'un da vurguladığı gibi Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı. Bu nedenle de yapılan ticaretlerde Çin yuanı kullanılabiliyor.

Dr. Hakan Özerol'dan dinleyelim!

