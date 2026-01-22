Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünya Çapında Ödemelerde En Çok Kullanılan 5 Para Birimi

Dr. Hakan Özerol'un da tahmin ettiği gibi Amerikan doları birinci sırada. Bu konuda bir sürpriz yok!

Amerikan doları dünya çapında en çok kullanılan para birimi. Küresel ticarette çok yoğun kullanılan Amerikan doları, ticarette taraflardan biri Amerika olmasa bile kullanılabiliyor. Bu da neden birinci sırada olduğunu açıklıyor zaten. Petrol, doğalgaz ve daha birçok şeyin fiyatı dolar üzerinden belirleniyor. Yani birinci sırada olması hiç şaşırtıcı değil!