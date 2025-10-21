Dr Hakan Özerol’la Challenge: “Relative Deprivation” Yani Göreli Yoksunluk Nedir?

İnsanların kendi mutlak geliri ya da yaşam standardı pek önemli değil burada. Peki, önemli olan nedir? Çevrelerindeki diğer insanların sahip oldukları... Onlar ile kıyas yapılarak hissettikleri eksikliği anlatan bir kavramdır.

Kişi aslında kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyordur, hatta bazılarına göre ekonomik olarak oldukça iyi durumdadır. Ama bunu göremez. Mutlak yoksulluk olsaydı temel ihtiyaçlarını karşılayamazdı. Göreli yoksunluk karşılaştırma esaslı ilerleyerek psikolojik olarak karmaşa durumuna neden oluyor.

Mesela size, Dr. Hakan Özerol'a sorulan soru yöneltirse ne derdiniz? 'Yatırım yaparak kazanan arkadaşınızı kıskandınız mı?'