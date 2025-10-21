Dr Hakan Özerol’la Challenge: “Relative Deprivation” Yani Göreli Yoksunluk Nedir?
Günümüze bir bakalım. İnsanlar sadece kendi standartları ile ilgilenmiyor. Aynı zamanda çevrelerindeki insanların sahip olduklarını da dikkatli bir şekilde inceliyorlar. Bu durum neye yol açıyor? İnsanların kendi hayatlarından memnun olmamasına... Bu düşünceyi anlatan terimin adı 'relative deprivation', yani göreli yoksunluk!
Dr. Hakan Özerol'un eğlenceli videosundan yola çıkarak göreli yoksunluğun ne olduğuna bakalım!
1. İlk başta göreli yoksunluk kavramının tanımını yapalım.
2. Psikolojik olarak bizleri ne düzeye getirir?
3. Asıl tehlike... Toplumsal boyutuna dikkat edilmelidir.
4. Finans kısmını es geçmemeliyiz.
5. Peki, çözümü var mıdır?
