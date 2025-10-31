Dr Hakan Özerol’la Challenge: Kredi Çekip Mülk Yatırımı Yapmak Ne Kadar Mantıklı?

Peki, neden? Çünkü insanların normal şartlarda ulaşamayacakları bir gayrimenkule erişime imkanı sunar. Hele ki büyük şehirlerdeki konut fiyatlarındaki artış göz önüne alınınca peşin ödeme yapmanın imkansız olduğunu görüyoruz. Elde edilen mülkten gelen kira ile kredi taksitleri karşılanabilir. Yatırımcı böylece zamanlar borcunu öder ve sonrasında mülk sahibi olma avantajını kazanır.

Fakat bu cazip fikre kapılıp gitmemek gerekir. Borç yükünün kişiyi zor duruma sokabileceği unutulmamalıdır. Risk boyutunun da göz önünde tutulması gerekir. Bu yüzden piyasa koşullarına bakılmalıdır. Ya da ani faiz artışının yatırımın karlılığını ortadan kaldırma ihtimali göz önüne alınmalıdır.

Bu yüzden Dr. Hakan Özerol'un da uyguladığı bir şeyi yapılabilir: Yatırım yaparken yetkin birilerinden tavsiye alınabilir.