Dr Hakan Özerol’la Challenge: Kredi Çekip Mülk Yatırımı Yapmak Ne Kadar Mantıklı?
Son yıllarda gayrimenkul yatırım en popüler tartışma konularından biri haline geldi! Konut fiyatlarının yüksel olması, kira gelirlerindeki artış... Bunlar nedeni ile insanlar bu alanda yatırım yapmayı mantıklı buluyor. Fakat biraz sakinlemeli ve yatırıma geniş bir bakış açısı ile bakmalıyız.
Dr. Hakan Özerol'un eğlenceli soru-cevap videosundan ilerleyerek gayrimenkul yatırım için kredi çekmeye bir bakalım!
1. Kredi ile mülk yatırımı yapmak cazip geliyor olabilir.
2. Faiz oranlarının rolü çok büyüktür.
3. Lokasyon faktörüne dikkat edilmelidir.
4. Kira gelirinin ne kadar olacağı önemlidir.
5. Son olarak! Alternatiflere de göz atmalısınız.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
