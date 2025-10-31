onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr Hakan Özerol’la Challenge: Kredi Çekip Mülk Yatırımı Yapmak Ne Kadar Mantıklı?

etiket Dr Hakan Özerol’la Challenge: Kredi Çekip Mülk Yatırımı Yapmak Ne Kadar Mantıklı?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
31.10.2025 - 14:01

Son yıllarda gayrimenkul yatırım en popüler tartışma konularından biri haline geldi! Konut fiyatlarının yüksel olması, kira gelirlerindeki artış... Bunlar nedeni ile insanlar bu alanda yatırım yapmayı mantıklı buluyor. Fakat biraz sakinlemeli ve yatırıma geniş bir bakış açısı ile bakmalıyız. 

Dr. Hakan Özerol'un eğlenceli soru-cevap videosundan ilerleyerek gayrimenkul yatırım için kredi çekmeye bir bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kredi ile mülk yatırımı yapmak cazip geliyor olabilir.

1. Kredi ile mülk yatırımı yapmak cazip geliyor olabilir.

Peki, neden? Çünkü insanların normal şartlarda ulaşamayacakları bir gayrimenkule erişime imkanı sunar. Hele ki büyük şehirlerdeki konut fiyatlarındaki artış göz önüne alınınca peşin ödeme yapmanın imkansız olduğunu görüyoruz. Elde edilen mülkten gelen kira ile kredi taksitleri karşılanabilir. Yatırımcı böylece zamanlar borcunu öder ve sonrasında mülk sahibi olma avantajını kazanır. 

Fakat bu cazip fikre kapılıp gitmemek gerekir. Borç yükünün kişiyi zor duruma sokabileceği unutulmamalıdır. Risk boyutunun da göz önünde tutulması gerekir. Bu yüzden piyasa koşullarına bakılmalıdır. Ya da ani faiz artışının yatırımın karlılığını ortadan kaldırma ihtimali göz önüne alınmalıdır.

Bu yüzden Dr. Hakan Özerol'un da uyguladığı bir şeyi yapılabilir: Yatırım yaparken yetkin birilerinden tavsiye alınabilir.

2. Faiz oranlarının rolü çok büyüktür.

Kredi ile yatırım yaparken en kritik nokta faiz oranlarıdır. Yüksek faiz oranları borcun geri ödenmesini güç hale getirebilir. Yatırımın işlevsel hale geçiş süresinin uzamasına neden olur... Ayrıca edeceğiniz kar oranında da azalma gerçekleşir. Bu yüzden faiz oranlarının sadece bugünkü haline değil, gelecekteki olası ekonomik değişimlerden etkilenmiş haline dikkat edilmelidir. Uzun vadeli kredilerde faiz değişimleri yatırımcının karşısına ciddi riskler çıkarabilir.

3. Lokasyon faktörüne dikkat edilmelidir.

Bir mülkün değerini belirleyen en önemli unsurlardan biri ile karşınızdayız. Eğer kredi ile yatırım yapılacak ise lokasyonun uzun vadede değer kazanıp kazanamayacağına iyice bakılması gerekir. Mesela gelişmekte olan bir yer ise yapılan yatırımlar zamanla kazanç sağlayabilir. Fakat yanlış bir bölgenin seçilmesi nedeni ile kira gelirinin düşük olması ve mülkün değer artışının sınırlı olması gibi risklerle karşılaşılır. 

Uygun kredi şartları sağlanmış olsa bile yanlış bir lokasyon seçimi yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratabilir. Ulaşıma yakınlık, altyapının gelişmiş olması ve sosyal yaşam imkanları gibi birçok unsura dikkat edilmesi gerekir.

4. Kira gelirinin ne kadar olacağı önemlidir.

Kredi ile alınan mülkün geri ödeme süreci için kira geliri çok çok önemlidir. Eğer kira gelirleri ile kredi taksitleri karşılanabiliyor ise yatırımcılar büyük bir avantaj sağlamış demektir. Fakat bu da her zaman garanti değildir. Daha önceden dediğimiz gibi sadece bugünün koşullarına bakılmaması gerekir. Uzun vadeli bir bakış açınız olmalı. Ekonomik krizler, işsizlik oranları ve bölgesel sorunlar gibi etmenler kira piyasasını değiştirebilir. 

Bir yatırımcı olarak kira gelirini iyimser değil; temkinli bir düşünce ile hesaplamanız gerekir. Eğer kredi ödemeleriniz sadece kira gelirine bağlı olacak ise risk seviyesi oldukça yüksek olur.

O halde videoda yer alan bir diğer soruyu sormak isteriz... Gizli bir yatırımınız var mı?

5. Son olarak! Alternatiflere de göz atmalısınız.

5. Son olarak! Alternatiflere de göz atmalısınız.

Kredi ile mülk yatırımı demek uzun vadeli bir bağlayıcılık demektir. Yani, yatırımcı 10-20 yıl boyunca düzenli ödemeler yapmak zorunda kalabilir. Bu yüzden finansal özgürlük sınırlanabilir ve farklı yatırım fırsatlarını değerlendirmenin önünde geçebilir. Her yatırımın alternatifi olduğunu unutmadan ilerlemeliyiz. Sadece mülk yatırımına odaklanmak riskli olabilir. Borsa, altın ya da dijital yatırımlar ile aynı dönemde farklı getiriler elde edebilirsiniz. Uzun vadeli borç yükü altında kalmaz ve risklerden doğan olumsuzluklar strese sokmaz. 

Dr. Hakan Özerol'un videonun sonunda vurguladığı gibi. Kredi ile mülk yatırımı mantıklı olabilir. Fakat dünyaya bakışınızın ne olduğuna karar vererek ilerlemelisiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr Hakan Özerol’la Challenge!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın