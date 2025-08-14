onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Para Piyasası Fonları Neden Zarar Eder? Alternatifleri Neler?

etiket Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Para Piyasası Fonları Neden Zarar Eder? Alternatifleri Neler?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 14:01

'Güvenli liman' olarak da adlandırılan para piyasası fonları kısa vadede yüksek getiri sağlamasıyla bilinir ve bu nedenle yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Ancak bu, fonların zarara uğramayacağı anlamına gelmez. Nitekim, piyasalardaki yüksek getiri avantajı çoğu zaman yüksek riske de sahiptir. Dolayısıyla fon düşüşlerinin yol açtığı zarardan korunmak ve dengeli bir portföye sahip olmak için alternatif piyasalara yönelebilirsiniz. 

Bu yazımızda, Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol'un önerdiği alternatif piyasaları yakından inceliyoruz. Bu alternatiflerden birinde riskin arttığını düşündüğünüz zamanlarda portföyünüzü çeşitlendirerek daha güvenli yatırımlar yapabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Para piyasası fonları faiz artışları karşısında zarar getirebilir.

Para piyasası fonları, günlük likidite sağlamak amacıyla eldeki tahvil ve bonoları sık sık alıp satar. Özellikle faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde, faiz değişimleri portföye anında yansımaz da kademeli olarak aktarılır. Bu süreçte fonlarda dengesizlik oluşabilir, hatta bazı fonlar kısa vadeli zarar getirebilir. Dolayısıyla para piyasası fonları bazı dönemlerde riskli araçlar haline gelebilirler. Çünkü fonların içindeki tahvil ve bonolar, piyasa faizlerindeki artıştan olumsuz etkilenir. Bu fonlara alternatif yatırım araçları aramak, piyasa risklerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Serbest para piyasası fonları en iyi alternatiflerdendir.

Bu tür fonların içinde mono ve tahvil yükümlülüğü bulunmaz. Bu da faiz artışları karşısında fonların zarar getirmeyeceği anlamına gelir ve yatırımcıların esnek portföyler oluşturmasına imkan tanır.

Katılım para piyasası fonlarında getiri de risk de azdır.

İçinde tam olarak tahvil ve bono bulundurmayan diğer fonlar, katılım para piyasası fonlarıdır. Dolayısıyla bu fonlar da artan faiz karşısında risk taşımaz. Ancak bu fonların getiri oranı zaman zaman düşük olabilir. Yine de özellikle faiz oynaklığının olduğu dönemlerde risklerden korunarak güvenli yatırım yapmak isteyenler tarafından tercih edilebilir.

Kısa vadeli bonolar faiz artışına daha az duyarlıdır.

Kısa vadeli tahvil bono fonları, faiz artışlarından fazla etkilenmeyen ürünlere sahiptir. Vadesi kısa olan bu ürünlerin likiditesi pek yüksek değildir ve getirileri dengelidir. Bu nedenle tam eş değer olarak kullanılmasalar da genel portföy çeşitliliği ve dengesi sağlayarak riskleri azaltmak için harika bir alternatif olabilir.

En net ve güvenilir alternatif mevduattır.

Para piyasası fonlarının en net alternatifi mevduatlardır. Geleneksel ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkan mevduatlar, özellikle faizin yüksek olduğu dönemlerde cazip getiriler sunabilir. Fonlar gibi dalgalanmayan, sabit ve dengeli getiri avantajı sunan bu alternatif, yatırımcının öngörülebilir hedefler kurmasına da katkı sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın