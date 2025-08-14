Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Para Piyasası Fonları Neden Zarar Eder? Alternatifleri Neler?

'Güvenli liman' olarak da adlandırılan para piyasası fonları kısa vadede yüksek getiri sağlamasıyla bilinir ve bu nedenle yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Ancak bu, fonların zarara uğramayacağı anlamına gelmez. Nitekim, piyasalardaki yüksek getiri avantajı çoğu zaman yüksek riske de sahiptir. Dolayısıyla fon düşüşlerinin yol açtığı zarardan korunmak ve dengeli bir portföye sahip olmak için alternatif piyasalara yönelebilirsiniz.

Bu yazımızda, Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol'un önerdiği alternatif piyasaları yakından inceliyoruz. Bu alternatiflerden birinde riskin arttığını düşündüğünüz zamanlarda portföyünüzü çeşitlendirerek daha güvenli yatırımlar yapabilirsiniz.