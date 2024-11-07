Donal Trump'un 47. Başkan Seçilmesine Bir Tepki de Kamala Harris Destekçisi Billie Eilish'ten Geldi

ABD seçimleri 5 Kasım günü oldukça çekişmeli devam eden bir oylamanın ardından sonlanmıştı. Bu süreçte dünyaca tanınan ünlü isimler Harris ve Trump arasından kimi desteklediklerini açık bir şekilde ifade etmişti. Kullanılan milyonlarca oyun sonucunda ise Donald Trump yeniden başkan seçilmeşti. Kimilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kamala Harris'in mağlubiyetine ise yine ünlü isimlerden tepkiler yükseldi.Trump’ın Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania gibi önemli eyaletlerde zafer elde etmesinin arından Cardi B geçtiğimiz gün bu eyaletlerde yaşayan vatandaşlara ettiği sözler dikkat çekmişti. Kamala Harris'in destekçilerinden biri olan Billlie Eilish de duruma tepki gösterdi.