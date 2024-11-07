Donal Trump'un 47. Başkan Seçilmesine Bir Tepki de Kamala Harris Destekçisi Billie Eilish'ten Geldi
Donal Trump'un 47. Başkan Seçilmesine Bir Tepki de Kamala Harris Destekçisi Billie Eilish'ten Geldi
ABD seçimleri 5 Kasım günü oldukça çekişmeli devam eden bir oylamanın ardından sonlanmıştı. Bu süreçte dünyaca tanınan ünlü isimler Harris ve Trump arasından kimi desteklediklerini açık bir şekilde ifade etmişti. Kullanılan milyonlarca oyun sonucunda ise Donald Trump yeniden başkan seçilmeşti. Kimilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan Kamala Harris'in mağlubiyetine ise yine ünlü isimlerden tepkiler yükseldi.Trump’ın Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania gibi önemli eyaletlerde zafer elde etmesinin arından Cardi B geçtiğimiz gün bu eyaletlerde yaşayan vatandaşlara ettiği sözler dikkat çekmişti. Kamala Harris'in destekçilerinden biri olan Billlie Eilish de duruma tepki gösterdi.
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Kamala Harris ve Donald Trump'un karşı karşıya geldiği başkanlık seçimleri 5 Kasım günü gerçekleşti ve sonuç geçtiğimiz gün belli oldu.
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244 milyon vatandaşın oy kullanmasıyla birlikte seçimin galibi Donald Trump olurken Kamala Harris destekçileri ise hayal kırıklığına uğramıştı.
Seçim öncesi ünlü isimler Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında destekledileri adayları belirtirken ünlü rapçi Cardi B, Jennifer Lopez gibi isimler Kamala Harris'in yanında durduklarını göstermek için mitinglerde boy göstermişti.
Geçtiğimiz gün seçim sonuçlarıyla birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Cardi B'nin hem Donald Trump'a oy veren eyaletler ile ilgili gösterdiği tepki dikkat çekmiş hem de hızını alamayan rapçi "Hepinizden nefret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kamala Harris'e olan desteğini kardeşi Finneas'la birlikte gösteren Billie Eilish de Donald Trump'un başkan seçilmesine ses çıkarttı.
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Sosyal medya hesabından başkanlık seçimi sonuçlarına "Bu kadına karşı açılan bir savaştır." şeklinde tepki gösteren Eilish kısa sürede gündeme oturdu.
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