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Columbia Alma Zamanı! Gülümseten Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Mont ve Ayakkabılar

etiket Columbia Alma Zamanı! Gülümseten Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Mont ve Ayakkabılar

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 17:33

Amazon'da Kasım fırsatları spor giyimin en favori markalarından Columbia ile devam ediyor. Uzun süredir beklenen dev marka indirimi kışlık polar üstlerden su geçirmez montlara ve outdoor ayakkabılara kadar envai çeşit ürünü kapsıyor. Sınırlı süre aktif olacak bu indirimden alabileceğiniz en iyi ürünlerden bazılarını listeledik.

İşte stoklarla sınırlı o harika kampanyanın en beğenilenleri!

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Bu içerik iş birliği içeriyor.'

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Bu içerik 07.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Erkek Polar Üst

Erkek Polar Üst

Üst düzey yumuşaklık ve sıcaklık için ihtiyacınız olan ürünü bulduk.

Columbia'nın bu favori polar ceketi ultra yumuşak %100 polyester polardan elde edilmiş. Yani aşırı kaliteli. Ayrıca vücudu sıcacık tutuyor. Ceket tipi olduğundan giyip çıkarması da oldukça kolay. Üstelik üzerinde küçük eşyalarınızı koymanız için ufak cepler bile var.

İndirimde fiyatı 4.399 TL'den 3.739,81'e kadar düşmüş durumda.

İncelemeden geçmeyin!

Erkek Polar Üst

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Kadın Powder Lite Yalıtımlı Ceket

Kadın Powder Lite Yalıtımlı Ceket

Columbia'nın en çok satan kadın ceketi olan bu ürün harika ısı korumasına sahip. İnce ve şık görünümüne rağmen vücudu sıcacık tutuyor. Su geçirmez kumaşlı ürün alt tarafta büzme ipliklere sahip. Yani hem çok hoş duruyor hem de soğuk havalarda bile etkili koruma sunuyor. Her kış dolabında mutlaka bulunması lazım.

İndirimli fiyatı 7.999 TL'den 7.199 TL'ye kadar düşüyor. Kesinlikle bakmanız gerek!

Kadın Powder Lite Yalıtımlı Ceket

Diğer indirimli Columbia ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.

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Arcadia II Kadın Yağmurluk

Arcadia II Kadın Yağmurluk

Markanın bir diğer çok satan ürünü de Omni-Heat teknolojisiyle donatılmış bu kadın yağmurluğu. Nefes alabilen su geçirmez kumaşı ile yağışlı havalar için mükemmel olan bu ürün, aynı zamanda hızlı kuruma özelliğine sahip.

Fiyatı ise Prime üyeleri için 6.459,91 TL.

Arcadia II Kadın Yağmurluk

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Atlas Explorer 26L Unisex Sırt Çantası

Atlas Explorer 26L Unisex Sırt Çantası

Çok yönlü, kaliteli ve geniş bir çanta için çok fazla arama yapmanıza gerek yok.

Çünkü Columbia'nın bu çantası, 26 litrelik hacmiyle tüm önemli eşyalarınızı rahatça taşımanız için tasarlanmış. Farklı boyutlarda ceplere sahip olan çanta farklı büyüklükteki eşyaları düzen içinde taşımanıza yardımcı. Üstelik taşıma askısı ve kemerleri vücut ergonomisini destekleyecek bir tasarıma sahip.

Fiyatı indirimde 2.429,10 TL'ye kadar gerilemiş. Stoklar tükenmeden koşun!

Atlas Explorer 26L Unisex Sırt Çantası

Amazon

Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt

Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt

Önümüz kış olsa da fiyatlar bu kadar gerilemişken sonraki yaza hazırlanmak  gayet mantıklı.

Columbia'nın polo yaka, kısa kollu bu t-shirt modeli hem şık hem kullanışlı. Her giyim tarzına ve kombine uygun olan ürünün diğer renklerini incelemeyi de ihmal etmeyin!

Fiyatı 1.429,95 TL. Tam sepete eklemelik!

Utilizer Erkek Kısa Kollu Polo T-Shirt

Mağazanın diğer avantaj ürünlerini incelemek için buraya tıklamayı unutmayın!

Amazon
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Erkek Siyah Outdoor Pantolon

Erkek Siyah Outdoor Pantolon

Hem şık hem rahat bir pantolon mu arıyorsunuz?

Columbia mağazasındaki bu ürün, özellikle smart casual kombinler için tasarlanmış. Vücuda mükemmel şekilde oturan, kaliteli kumaşa sahip pantolon her erkeğin dolabında yer almalı.

İndirimde fiyatı 2.759,94 TL. Üstelik farklı renk seçeneği de mevcut. Mutlaka inceleyin!

Erkek Siyah Outdoor Pantolon

Columbia'nın diğer indirimli ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Silver Ridge III Unisex Siyah Outdoor Şapka

Silver Ridge III Unisex Siyah Outdoor Şapka

Şimdiden yaza hazırlanmak isteyenler için bir önerimiz daha var.

Güneş altında uzun süre vakit geçiriyor veya avcılık gibi aktivitelerle ilgileniyorsanız, kombininizin eksik çantası bu kaliteli şapka olabilir. İncecik ve hafif tasarımı ile tarzınıza tarz katan ürün aynı zamanda çok kullanışlı.

Fiyatı şu an 2.199,90 TL. Tükenmeden alın!

Silver Ridge III Unisex Siyah Outdoor Şapka

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Glacial IV 1/2 Zip Kadın Polar

Glacial IV 1/2 Zip Kadın Polar

Columbia'nın bu konforlu, rahat ve sıcacık kadın poları muhteşem görünmüyor mu?

İdeal kesimi ile vücut hatlarını daha hoş hale getiren ürün kışın sıcacık tutuyor. Çarpıcı rengi ise kombinlere hareket katıyor. Her tür outdoor aktivite sırasında rahatlıkla kullanacağınız ürün üstün kaliteye ve yumuşaklığa sahip. Bizce her dolapta yer almalı.

Fiyatı Prime üyelerine özel 2.549,91 TL.

Glacial IV 1/2 Zip Kadın Polar

Mağazanın diğer avantajlarına buradan gidebilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon

Lost Lager II Unisex Bere

Lost Lager II Unisex Bere

%100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan bu bere kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak. Kaliteli işlemeleri ve Columbia'nın logo detayı son derece şık duruyor. Yumuşacık kumaşı ise ciltte harika bir his uyandırıyor.

Bere ihtiyacınız varsa bu ürünü mutlaka incelemeniz lazım.

Çünkü fiyatı 1.139,94 TL. Tükenmeden kapın!

Lost Lager II Unisex Bere

Amazon

Tech Knit Çeyrek Fermuarlı Erkek Polar Üst

Tech Knit Çeyrek Fermuarlı Erkek Polar Üst

Üstün kaliteli bir erkek giyim önerisi daha...

Özel örme teknolojisiyle üretilen bu polar üst, gelişmiş nem emme ve güneş koruma özelliklerine sahip. Böylece güneş altında ve doğada terlemeden gezinme imkanı sunuyor. Kumaşındaki yansıtıcı yüzeyler ise güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmayı sağlıyor.

Prime özel indirimiyle fiyatı 6.199,90 TL'den 5.269,91 TL'ye kadar düşüyor.

Alın, aldırın!

Tech Knit Çeyrek Fermuarlı Erkek Polar Üst

Diğer akıl almaz Columbia fırsatları için buraya tıklamayı unutmayın!

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Red Hills Omni-Heat Kadın Kısa Bot

Red Hills Omni-Heat Kadın Kısa Bot

Kışın ayağınızda uzun süreli konfor ve kuruluk arıyorsanız, onun ürünü burada!

Omni-Grip teknolojisiyle donatılan bu kadın botu, polar iç yüzeye ve su geçirmez dış yüzeye sahip. Yani, ayakları sıcacık ve kupkuru tutma konusunda oldukça iddialı. Üstelik tasarımı o kadar şık ki yağışsız havalarda bile sırf kombin tamamlamak için giyilebilir.

Fiyatı indirimde 8.819,93 TL yerine 7.559,94 TL. Kaçırılmayacak bir fırsat!

Red Hills Omni-Heat Kadın Kısa Bot

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Trailstorm Waterproof Erkek Ayakkabı

Trailstorm Waterproof Erkek Ayakkabı

Columbia'nın en işlevsel erkek ayakkabı modelinde asla kaçırılmaması gereken bir fırsat var.

Kaydırmaz tabanlı, nefes alır kumaşlı bu rahat ayakkabı outdoor yürüyüşleri için özel olarak geliştirilmiş. Uzun süre kullanımda bile ayağı yormuyor. Bu rahat ve üstün teknoloji için ödenmesi gereken fiyat ise neredeyse şaka gibi.

Fiyatı 10.899,90 TL'den neredeyse yarı fiyatına düşmüş ve 5.994,95 TL olmuş durumda. İhtiyacınız yoksa bile sepete ekleyin, çünkü bu fırsat bir daha gelmez!

Trailstorm Waterproof Erkek Ayakkabı

Columbia markalı diğer avantaj ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz.

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CSC Basic Logo Erkek Sweatshirt

CSC Basic Logo Erkek Sweatshirt

Her zaman zahmetsiz şekilde cool görünmek isteyen erkeklerin aradığı temel kıyafeti bulduk. Columbia'nın bu her tarza uygun ürünü kışı sıcacık ve tarz şekilde geçirmenizi sağlayacak. Üstelik bilenler bilir, Columbia kalitesi ömür boyu sürer. Yani uzun yıllar aynı rahatlığı sürdürmek için yapmanız gereken tek şey bu indirimden faydalanmak!

Fiyatı 2.069,10 TL. Üstelik farklı rengi de var. Mutlaka inceleyin!

CSC Basic Logo Erkek Sweatshirt

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Watertight II Erkek Yağmurluk

Watertight II Erkek Yağmurluk

Columbia erkek dış giyim kategorisinin en favorilerinden olan bu yağmurlukta şu an dev indirim var. 

Su geçirmez kumaştan üretilen bu tasarım ceket oldukça şık görünüyor ve rahat bir kullanım sunuyor. Üstündeki ve içindeki cepler eşyaları rahat rahat taşımayı sağlıyor. Üstelik aslında o kadar ince ki sıradan bir çantaya bile rahatlıkla sığıyor.Fiyatı 5.407,92 TL'den 3.839,94 TL'ye kadar düşmüş. Bu fırsat kaçırılmaz!

Watertight II Erkek Yağmurluk

Markanın diğer kampanyalı ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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West Bend Print Tam Fermuarlı II Kadın Polar Üst

West Bend Print Tam Fermuarlı II Kadın Polar Üst

Columbia'nın şu renkli peluş ceketine bakar mısınız çabuk?

Sıcak, rahat ve çok yönlü kullanım sunan bu ceket her dolabın tek eksiği olabilir. Her şeyle uyumlu renkleri, çok yönlü stili ve sıcacık tutan kumaşı kışın hepimizin favorisi olacak gibi görünüyor.

Fiyatı indirimde 5.779,92TL. Tükenmeden bakın!

West Bend Print Tam Fermuarlı II Kadın Polar Üst

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