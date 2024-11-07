Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cildinin Güzel Yaş Almasını İsteyenler Buraya: Koreli Kadınların Uyguladığı 10 Aşamalı Cilt Bakım Sırrı

etiket Cildinin Güzel Yaş Almasını İsteyenler Buraya: Koreli Kadınların Uyguladığı 10 Aşamalı Cilt Bakım Sırrı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 17:31

Gerçek cilt bakım tutkunlarının ilk sırasında şüphesiz Koreli kadınlar yer alıyor. Ciltleri o kadar pürüzsüz, parlak ve sağlıklı ki bakım rutinlerini ele almadan geçemezdik! Meraklısı için tüüüüm detaylar aşağıda. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Koreli kadınlar, cilt bakımlarına her zaman duştan sonra başlıyorlar. Neden mi? 👇

1. Koreli kadınlar, cilt bakımlarına her zaman duştan sonra başlıyorlar. Neden mi? 👇

Koreli kadınlar duştan çıktıktan hemen sonra cilt bakım ürünlerini uygulamaya dikkat ederler. Bunun nedeni ılık su ve buharın gözeneklerinizi açmasıdır ve bundan faydalanmak akıllıca olacaktır. Açık gözeneklerle ürünleriniz daha hızlı emilir ve cildinize daha derin nüfuz eder. Cilt bakımı içerikleri cilde ne kadar derin nüfuz ederse, o kadar etkili olurlar! Eğer yapabiliyorsanız, ürünlerinizi duştan sonraki 10 dakika içinde uygulamaya çalışın.

2. Burası mühim: Koreli kadınlar, yüz havlusu kullanmıyorlar!

2. Burası mühim: Koreli kadınlar, yüz havlusu kullanmıyorlar!

Yüzünüzü yıkadıktan sonra havluya uzanmak ikinci doğanızdır ancak Koreli kadınlar bunu o kadar hızlı yapmıyor. Yüzünüzü havluyla kurulamak, cildiniz için iyi olmayan bakterilere ve sürtünmeye maruz kalmanıza neden olur. Bunun yerine yüzünüzün kendi kendine kurumasına izin verin.

3. Marş marş: Yağ bazlı bir temizleyici.

Koreli kadınların cilt bakımlarındaki ilk adım, yağ bazlı bir temizleyici olmalı. Fen bilimleri derslerinden hatırlayanlar bilir; benzer bileşenler birbirlerini çektiği için ciltteki sebum ve SPF temelli yağlar, yağ bazlı temizleyiciler ile temizlenir.

4. Sonraki adım: Su bazlı temizleyici.

4. Sonraki adım: Su bazlı temizleyici.

Eee, ciltteki yağları temizledik ve sırada su bazlı temizleyici var. Bu temizleyici ile cildin nem dengesini bozmadan nazikçe temizleyebiliyoruz. Kir ve ter gibi su bazlı kirleri düzgün bir şekilde temizleyebilirsiniz.

5. Seri adımlar: Üçüncü adımda peeling uygulanıyor.

Cilt tipinize uygun bir peeling seçerek cildinizdeki ölü derilerden kurtuluyorsunuz. Bu adımda ölü derilerden kurtularak daha parlak ve sağlıklı görünen bir cilt için temel adımları geçmiş olacaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Asıl görevi pH dengesini korumak: Tonik.

Toniklerin amacı, cildin nem dengesini sağlamak ve bu dengeyi korumak. Çünkü cildin ihtiyacı olan en temel şey, aslında nem. Tonikler sayesinde Koreli kadınlar, ciltlerini mümkün olduğu kadar nemli ve dengeli tutuyorlar.

7. Tonikten biraz farklı: Esans kullanın.

7. Tonikten biraz farklı: Esans kullanın.

Tonikler ve esanslar, birbirlerine benzemelerine rağmen aynı görevi görmezler. Tonikler, cildi dengelerken esanslar da cildi nemli tutmaya yardımcı olur. Koreli kadınlar, esansları daha derinlemesine nemlendirme için kullanıyorlar.

8. Gözler kalbin aynasıdır: Sonraki adım göz altı kremi.

8. Gözler kalbin aynasıdır: Sonraki adım göz altı kremi.

Göz bölgesi hassastır ve aşınmaya, kirlenmeye ve kırışmaya yatkındır. Göz kremlerini nazikçe sürün ve aşırıya kaçmayın.

9. Nem, nem, nem: Dokuzuncu adımda nemlendirici var.

Cildimizin en ama en çok ihtiyacı olan şey nem. Su bazlı nemlendiriciler kullanarak cildinizin ihtiyacı olan nemi hapsetmesine yardımcı olun. Koreli kadınların ciltlerinin parıl parıl parlamasının en önemli adımlarından biri de budur.

10. Son adım: Kağıt maske.

Maskeler, Kore cilt bakımında inanılmaz derecede çeşitli ve eğlenceli bir adımdır. Figürlü veya tek renkli maskeler kullanmak size kalmış. Ama kağıt maske adımını atlamamanız cildinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biri.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın