Cildinin Güzel Yaş Almasını İsteyenler Buraya: Koreli Kadınların Uyguladığı 10 Aşamalı Cilt Bakım Sırrı
Cildinin Güzel Yaş Almasını İsteyenler Buraya: Koreli Kadınların Uyguladığı 10 Aşamalı Cilt Bakım Sırrı
Gerçek cilt bakım tutkunlarının ilk sırasında şüphesiz Koreli kadınlar yer alıyor. Ciltleri o kadar pürüzsüz, parlak ve sağlıklı ki bakım rutinlerini ele almadan geçemezdik! Meraklısı için tüüüüm detaylar aşağıda. 👇
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1. Koreli kadınlar, cilt bakımlarına her zaman duştan sonra başlıyorlar. Neden mi? 👇
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2. Burası mühim: Koreli kadınlar, yüz havlusu kullanmıyorlar!
3. Marş marş: Yağ bazlı bir temizleyici.
4. Sonraki adım: Su bazlı temizleyici.
5. Seri adımlar: Üçüncü adımda peeling uygulanıyor.
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