Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 2 Euronun 1 Senede Değişen Alım Gücünü Hesapladı

Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisi her geçen gün vatandaşın üzerindeki baskısını artırmaya devam ederken, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 2023 yılında 1 euro 98 cent tutan kahvaltılık alışverişinin aynısını 2024 yılında da yapan gurbetçi aynı alışverişi 2 euro 22 cente mal etti. Almanya'nın 1 yıllık enflasyonunun yalnızca 24 cent olarak alışverişe yansıdığını gören sosyal medya kullanıcıları Türkiye'yle kıyaslama yaparak duruma isyan etti.