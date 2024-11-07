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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 2 Euronun 1 Senede Değişen Alım Gücünü Hesapladı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 2 Euronun 1 Senede Değişen Alım Gücünü Hesapladı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
07.11.2024 - 17:42

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Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisi her geçen gün vatandaşın üzerindeki baskısını artırmaya devam ederken, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 2023 yılında 1 euro 98 cent tutan kahvaltılık alışverişinin aynısını 2024 yılında da yapan gurbetçi aynı alışverişi 2 euro 22 cente mal etti. Almanya'nın 1 yıllık enflasyonunun yalnızca 24 cent olarak alışverişe yansıdığını gören sosyal medya kullanıcıları Türkiye'yle kıyaslama yaparak duruma isyan etti. 

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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi 2023 yılında yaptığı bir kahvaltı alışverişinin aynısını 2024 yılında da yaparak alım gücünü test etti.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi 2023 yılında yaptığı bir kahvaltı alışverişinin aynısını 2024 yılında da yaparak alım gücünü test etti.

2023 yılında 1 euro 98 centte mal ettiği alışverişi aynı markette 2024 yılında 2 euro 22 cente yapan gurbetçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

2023 yılında 1 euro 98 centte mal ettiği alışverişi aynı markette 2024 yılında 2 euro 22 cente yapan gurbetçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o görüntüler; 🎥

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