Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 2 Euronun 1 Senede Değişen Alım Gücünü Hesapladı

Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisi her geçen gün vatandaşın üzerindeki baskısını artırmaya devam ederken, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada gündem oldu. 2023 yılında 1 euro 98 cent tutan kahvaltılık alışverişinin aynısını 2024 yılında da yapan gurbetçi aynı alışverişi 2 euro 22 cente mal etti. Almanya'nın 1 yıllık enflasyonunun yalnızca 24 cent olarak alışverişe yansıdığını gören sosyal medya kullanıcıları Türkiye'yle kıyaslama yaparak duruma isyan etti.
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi 2023 yılında yaptığı bir kahvaltı alışverişinin aynısını 2024 yılında da yaparak alım gücünü test etti.
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2023 yılında 1 euro 98 centte mal ettiği alışverişi aynı markette 2024 yılında 2 euro 22 cente yapan gurbetçi o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o görüntüler; 🎥
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