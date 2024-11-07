Bir Psikolog Açıkladı: Yeni Dizilere Başlamak Varken Neden Tekrar Tekrar Eski Dizileri İzliyoruz?

Birçoğumuz yeni bir diziye başlama kararı verdiğimiz an, kendimizi eskiden izlediğimiz bir diziyi izlerken bulmuşuzdur. İzlenecek diziler listelerimiz giderek uzarken çoğunlukla bu döngüden çıkamıyoruz. Aynı diziyi baştan 3-4 kere bitirenlerimiz bile vardır. Eski dizileri yeniden izlemenin verdiği garip huzura hepimiz aşinayız. Peki bunun sebebi nedir?
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Psikolog Tuğba Doğan, eski dizilere olan bağımlılığımızın ve o dizileri izlerken hissettiğimiz huzurun sebebini açıkladı.
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Bunun duygularımızı regüle edemememizden kaynaklandığını söyleyen Doğan, dizileri bizi huzurlu zamanlarımıza götüren bir aracı olarak kullandığımızı belirtti.
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