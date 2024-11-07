Işıksız Ortamda 1 Ay Canlı Yayın Açtı, Delirdi! Odadaki Eşyaları Kırdığı Anlar Kameralara Yansıdı

Sosyal medyanın hayata entegrasyonu bir yandan pratik bilgiye ulaşımı sağlarken, bir yandan da insanların ruh sağlığına olumsuz etki ediyor. YouTube'da, bilinmeyen bir rekoru kırmak için 1 ay boyunca ışıksız bir odada canlı yayın açmaya çalışan genç de bu olumsuz olaylara verilecek örneklerden biri. 'Norme' adıyla bilinen içerik üreticisi, yayınının 19'uncu gününde odada tuhaf hareketler yapmaya başladı. Eline aldığı oyuncak orgu kırmaya başlayan ve çığlıklar atan yayıncının delirdiği düşünüldü. Yayıncının hareketlerini izleyen sosyal medya kullanıcıları, bunu neden yaptığını sorguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube'da 1 ay boyunca karanlık bir ortamda canlı yayın yaparak rekor kırmaya çalışan içerik üreticisi 19. gününde sinirlerine hakim olamamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eline aldığı oyuncak orgu duvara ve kafasına vurarak kırmaya çalışan yayıncının delirdiği düşünüldü. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, yayıncının neden böyle bir şey yaptığını anlamadı.
İşte yayıncının eşyalara ve kendine zarar verdiği anlar; 🎥 (⚠️Görüntüler rahatsız edici olabilir⚠️)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın