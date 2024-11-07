Işıksız Ortamda 1 Ay Canlı Yayın Açtı, Delirdi! Odadaki Eşyaları Kırdığı Anlar Kameralara Yansıdı

Sosyal medyanın hayata entegrasyonu bir yandan pratik bilgiye ulaşımı sağlarken, bir yandan da insanların ruh sağlığına olumsuz etki ediyor. YouTube'da, bilinmeyen bir rekoru kırmak için 1 ay boyunca ışıksız bir odada canlı yayın açmaya çalışan genç de bu olumsuz olaylara verilecek örneklerden biri. 'Norme' adıyla bilinen içerik üreticisi, yayınının 19'uncu gününde odada tuhaf hareketler yapmaya başladı. Eline aldığı oyuncak orgu kırmaya başlayan ve çığlıklar atan yayıncının delirdiği düşünüldü. Yayıncının hareketlerini izleyen sosyal medya kullanıcıları, bunu neden yaptığını sorguladı.