Doğal Gaz Faturasını Artırmadan Yatak Odanızı Sıcak Tutmanızı Sağlayacak Önemler

Özellikle çocuklu aileler evi sıcak tutmak için ciddi miktarlarda fatura ödemek zorunda kalıyor. İngiliz basınından Express, basit bazı yöntemlerle doğal gaz faturasının azaltılabileceğini yazdı.

Opera Beds Ürün Danışmanı Lisa Davis, yatak odasında sıcaklık için yatağın konumunun en önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Odadaki sıcaklığı korumak için yatağın iç duvarlara yaslanması gerekiyor. Pencerelerden ve evin dış duvarlarından uzak olan yatağın sıcaklık değişikliklerinden etkilenmesi zor olacağı için odadaki mobilyaların konumu oldukça önemli.