Doğal Gaz Faturasını Artırmadan Yatak Odanızı Sıcak Tutmanızı Sağlayacak Önemler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 19:32

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz faturaları vatandaşları korkutmaya başladı. Opera Beds Ürün Danışmanı Lisa Davis, doğal gaz faturasını artırmadan, basit yöntemlerle yatak odasında yapılacak değişikliklerin sıcaklığı koruyabileceğini açıkladı. Uzman isim, yatağın konumu, perdeler ve halıların sıcaklığın korunmasında önemli olduğunu söyledi.

Soğuk kış aylarında hanelerin en ciddi gider kalemlerinin başında doğal gaz faturaları geliyor.

Özellikle çocuklu aileler evi sıcak tutmak için ciddi miktarlarda fatura ödemek zorunda kalıyor. İngiliz basınından Express, basit bazı yöntemlerle doğal gaz faturasının azaltılabileceğini yazdı.

Opera Beds Ürün Danışmanı Lisa Davis, yatak odasında sıcaklık için yatağın konumunun en önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Odadaki sıcaklığı korumak için yatağın iç duvarlara yaslanması gerekiyor. Pencerelerden ve evin dış duvarlarından uzak olan yatağın sıcaklık değişikliklerinden etkilenmesi zor olacağı için odadaki mobilyaların konumu oldukça önemli.

Gündüzleri perdeleri açın, akşam ise kapatın.

Lisa Davis, sıcak kalmanın masrafsız yöntemlerinden biri olarak perdeleri gösterdi. Gündüz perdeleri açarak hava sıcaklığının içeri girmesi sağlanırken, akşamları perdeleri kapatarak bu sıcaklığın içeride tutulması önemli. Ayrıca termal astarlı perdeler, pencerelerden gelen soğuk havaya karşı özellikle etkilidir. Isıyı içeride tutmada en etkili perde malzemeleri; yün, kadife veya polar gibi kalın ve ağır kumaşlardır.

“Ucuz sıcaklık” için halılar önemli

Evin sert zeminlerinde halı kullanmak da ucuz sıcaklık yöntemlerinin başında geliyor. Kalın ve yünlü halılar sayesinde yalıtım sağlanarak sıcaklığın dışarıya kaçması önlenebilir.

Ayrıca pencere kenarlarından ve kapı altlarından gelecek hava akımına da önlem almak gerekiyor. Evinizde hava akımı olup olmadığını bir kibrit yakıp alevlerin titreşip titreşmediğine bakarak tespit edebilirsiniz. Kapı altlarından gelen soğuk havayı önlemek için kapı altı rüzgâr önleyici kullanmak da işe yarayabilir.

