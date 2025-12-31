Dizi ve Filmlerden Görüp “Keşke Benim de Bir Tane Olsa!” Dediğimiz 10 Robot

Bazen bir dizi izlerken ya da filmde bir sahne akarken keşke benim de olsa dediğimiz anlar oluyor. Özellikle robotlar söz konusuysa işler daha da cazip hale geliyor. Kimi evi topluyor, kimi bizi koruyor, kimi de en zor anımızda yanımızda durup moral veriyor. Dizi ve filmlerde gördüğümüz bu karakterler bazen bir yardımcı, bazen bir arkadaş, bazen de ailenin bir parçası gibi hissettiriyor. İşte ekranda görüp görüp keşke benim de olsa dediğimiz hafızalara kazınmış robotlar!