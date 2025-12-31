Dizi ve Filmlerden Görüp “Keşke Benim de Bir Tane Olsa!” Dediğimiz 10 Robot
Bazen bir dizi izlerken ya da filmde bir sahne akarken keşke benim de olsa dediğimiz anlar oluyor. Özellikle robotlar söz konusuysa işler daha da cazip hale geliyor. Kimi evi topluyor, kimi bizi koruyor, kimi de en zor anımızda yanımızda durup moral veriyor. Dizi ve filmlerde gördüğümüz bu karakterler bazen bir yardımcı, bazen bir arkadaş, bazen de ailenin bir parçası gibi hissettiriyor. İşte ekranda görüp görüp keşke benim de olsa dediğimiz hafızalara kazınmış robotlar!
1. Robot ama kalbi var dediklerimizden: Bicentennial Man – Robot Adam
2. Herkesin bir tane olsun istediği dev oyuncak: Transformers
3. Yaşlılık, dostluk ve bir robotun sessiz desteği: Robot & Frank
4. Evde doktor varmış gibi hissettiren şefkat abidesi: Baymax - Big Hero 6
5. Yalnız değilsin dedirten uzay çöpçüsü: WALL·E
6. Bir kahve yap bir de evreni kurtar: TARS - Interstellar
7. Ekranlarda robot fikrini ilk kez gördüğümüz anlardan: Babür
8. Sessiz ama her işe yetişenlerden: R2-D2 - Star Wars
9. Ev işlerini bizden iyi bilenlerden: Rosie - Jetgiller
10. Kurallarla değil öğrenerek büyüyenlerden: Chappie
