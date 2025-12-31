onedio
Dizi ve Filmlerden Görüp “Keşke Benim de Bir Tane Olsa!” Dediğimiz 10 Robot

Nida Ataman
31.12.2025 - 11:07

Bazen bir dizi izlerken ya da filmde bir sahne akarken keşke benim de olsa dediğimiz anlar oluyor. Özellikle robotlar söz konusuysa işler daha da cazip hale geliyor. Kimi evi topluyor, kimi bizi koruyor, kimi de en zor anımızda yanımızda durup moral veriyor. Dizi ve filmlerde gördüğümüz bu karakterler bazen bir yardımcı, bazen bir arkadaş, bazen de ailenin bir parçası gibi hissettiriyor. İşte ekranda görüp görüp keşke benim de olsa dediğimiz hafızalara kazınmış robotlar!

1. Robot ama kalbi var dediklerimizden: Bicentennial Man – Robot Adam

Ev işi yapmasıyla herkesin evinde olsun isteyeceği bu robot işin duygusal tarafına gelince bizi de biraz hazırlıksız yakalıyor. Robin Williams’ın hayat verdiği Andrew, başta sıradan bir ev robotuyken zamanla düşünen, hisseden ve hayal kuran bir varlığa dönüşüyor. Evde böyle biri olsa muhtemelen sohbetler uzar, çaylar soğur ama kalp de bir tık yumuşar.

2. Herkesin bir tane olsun istediği dev oyuncak: Transformers

Kabul edelim, çocukken de yetişkinken de herkesin içinde benim de bir Transformers’ım olsa hayali vardır. Özellikle Optimus Prime gibi hem güçlü hem de lider ruhlu bir robot düşünün. Arabaya dönüşüyor, dünyayı kurtarıyor üstüne bir de karizma akıyor. Trafikte park yeri derdi yok gerektiğinde de sizi koruyor. Daha ne olsun?

3. Yaşlılık, dostluk ve bir robotun sessiz desteği: Robot & Frank

Yaşlı bir adama bakmak için tasarlanan bu robot ilk bakışta sadece yemek yapan, ilaç saatini hatırlatan bir yardımcı gibi duruyor. Ama hikaye ilerledikçe anlıyoruz ki asıl görevi evi toplamak değil Frank’in yalnızlığını fark etmek. Onu rutine sokuyor, zihnini canlı tutuyor, günün akıp gitmesini biraz daha anlamlı hale getiriyor. Evde böyle bir robot olsa sadece düzenli yaşamakla kalmazdık gerçekten yanımızda biri varmış gibi hissederdik.

4. Evde doktor varmış gibi hissettiren şefkat abidesi: Baymax - Big Hero 6

Baymax, aslında evde yaşayan bir sağlık robotu. Yaraları sarmak, ağrıyı ölçmek, temel tıbbi kontrolleri yapmak ve acil durumlarda doğru müdahaleyi sağlamak için tasarlanmış. Ama onu özel kılan şey sadece tıbbi bilgisi değil sakin sesi, nazik tavırları ve sürekli nasıl hissediyorsun diye sorması. Evde biri fenalaştığında paniği yükselten değil ortamı sakinleştiren türden bir robot. Açıkçası sağlıkla ilgili her konuda böyle birinin yanımızda olması kim istemezdi?

5. Yalnız değilsin dedirten uzay çöpçüsü: WALL·E

WALL·E konuşmaz ama çok şey anlatır. Dünyayı temizlemeye çalışırken kalbimizi de kazanır. Küçük hareketleriyle koca duygular yaşatan bu robot, yalnızlık hissine en tatlı cevaptır. Hem çalışkan hem de romantik olması ekstra bonus.

6. Bir kahve yap bir de evreni kurtar: TARS - Interstellar

TARS uzay görevlerinde ekibe eşlik eden, veri analizi yapan, risk hesaplayan ve kritik anlarda doğru kararı vermeye yardımcı olan bir yapay zeka robotu. Görev planlamasından hayatta kalma ihtimallerine kadar her şeyi soğukkanlılıkla hesaplıyor üstelik bunu yaparken espri yapmayı da ihmal etmiyor. Keşke bizim de olsa derdik çünkü hem işleri organize ederdi hem de kriz anlarında panik yerine çözüm sunardı. Böyle bir robotla hayat biraz daha düzenli, biraz daha az stresli olmaz mıydı?

7. Ekranlarda robot fikrini ilk kez gördüğümüz anlardan: Babür

Babür, Türk dizilerinde robot kavramını ilk kez arka planda bir detay olmaktan çıkarıp hikayenin içine yerleştiren karakterlerden biriydi. Ne dünyayı kurtarıyordu ne de süper güçler sergiliyordu asıl yaptığı şey teknolojiyle insanın aynı hikayede yan yana durabileceğini göstermesiydi. Komut alan, öğrenmeye çalışan ve insanlara yardımcı olmayı amaçlayan bu karakter bugün baktığımızda sade kalabilir ama dönemine göre oldukça havalıydı. Eminiz ki Babür'ü izleyen herkes keşke benim de bir tane olsa demişti!

8. Sessiz ama her işe yetişenlerden: R2-D2 - Star Wars

R2-D2, Star Wars evreninde gemileri onaran, kapıları açan, mesaj taşıyan ve en kritik anlarda devreye girip ekibi kurtaran bir yardımcı droid. Konuşmaz gibi görünür ama her şeyi anlar teknik bilgisiyle defalarca durumu tersine çevirir. Keşke benim de olsa deriz çünkü tam ihtiyacımız olan anda ortaya çıkıp sorunu çözer, panik yaptırmaz. Sessizce işini yapar, iş bitince de köşesine çekilir. Açıkçası böyle bir yardımcıya kim hayır diyebilir?

9. Ev işlerini bizden iyi bilenlerden: Rosie - Jetgiller

Rosie, Jetgiller’de ailenin evini çekip çeviren, temizlikten yemek işlerine kadar her şeyi üstlenen bir robot. Evi düzenli tutmakla kalmıyor aile bireyleriyle sohbet ediyor gerektiğinde akıl veriyor. Keşke benim de olsa deriz çünkü hem evi toparlıyor hem de evde gerçekten biri varmış hissi yaratıyor. Üstelik bunu yaparken soğuk bir makine gibi değil aileden biri gibi davranıyor. Böyle bir robotla ev işleri dert olmaktan çıkardı.

10. Kurallarla değil öğrenerek büyüyenlerden: Chappie

Yakın bir gelecekte suçla mücadele robot polisler tarafından yürütülürken bu robotlardan biri olan Chappie çalınıp alışılmış programlarının dışına çıkarılır. Kendi kendine öğrenen, düşünen ve hissedebilen bir robota dönüşür neyi neden yaptığını zamanla kavrar. Keşke böyle bir robotum olsa deriz çünkü Chappie sadece görev yapan bir makine değildir. Yanınızda büyüyen, sizi gözlemleyen, empati kurmayı öğrenen bir varlık gibidir. Onunla yaşamak eve yalnızca teknoloji değil merak, bağ kurma ve birlikte öğrenme hissi de getirirdi.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024'ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
