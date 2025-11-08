onedio
article/comments
article/share
Direksiyonsuz Araç İçin Tarih Verildi: Yakında Trafiğe Çıkacaklar

Direksiyonsuz Araç İçin Tarih Verildi: Yakında Trafiğe Çıkacaklar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2025 - 21:44

Elektrikli otomobilde öncü konumda olan Tesla, sürücüsüz ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor. CEO Elon Musk, merakla beklenen tam otonom elektrikli araç Cybercab’in üretim tarihini duyurdu. Direksiyon ve pedalların tamamen kaldırıldığı bu modelin, Nisan 2026’da Austin’deki Tesla fabrikasında üretimine başlanacağı bildirildi.

Bugüne kadarki en iddialısı...

Bugüne kadarki en iddialısı...

Elon Musk, Cybercab’i “Tesla’nın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı ulaşım çözümü” olarak nitelendirdi. Musk, aracın kilometre başına maliyet açısından dünyanın en ekonomik ulaşım seçeneği olacağını öne sürerek, bu hedef gerçekleşirse şehir içi ulaşımın tamamen değişeceğini vurguladı.

İnsan faktörü ortadan kalkıyor.

İnsan faktörü ortadan kalkıyor.

Tesla’nın en gelişmiş Full Self-Driving (FSD) teknolojisini taşıyan Cybercab, sürücüsüz taşımacılıkta yeni bir dönemin simgesi olarak öne çıkıyor. Şirket, bu modelle bireysel ulaşımda ve taksi hizmetlerinde insan faktörünü ortadan kaldırarak daha güvenli, ekonomik ve çevreci bir ulaşım anlayışı başlatmayı hedefliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
