Dilan Polat'la Canlı Yayın Açan Feyza Altun'dan Olay Açıklamalar

Esra Demirci
20.09.2025 - 20:31

Son dönemin en tartışmalı isimlerinden Dilan Polat, cezaevi sonrası attığı her adımla gündemde kalmaya devam ediyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Polat, bu kez de avukat Feyza Altun’la yaptığı sürpriz buluşma ve canlı yayınla sosyal medyayı karıştırdı. Sert eleştirileriyle bilinen Altun’un Polat’la yan yana gelmesi, “Bu nasıl bir dönüş?” yorumlarına yol açtı.

Feyza Altun, Sözcü TV'ye konuşarak Dilan Polat hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Sözcü TV

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde avukat Feyza Altun ile bir araya gelmiş ve birlikte canlı yayın yapmıştı.

İkilinin samimi tavırları, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kullanıcıların tepkisini çekti.

Polat ailesine yönelik sert eleştirileri ve çıkışlarıyla tanınan Feyza Altun’un, Dilan Polat’la aynı yayında yer alması kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, tepkiler üzerine Altun Sözcü TV’de yayınlanan 'Gördüm Duydum Konuştum' programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi."

'Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim.

Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım. Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler.'

