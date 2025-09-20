Dilan Polat'la Canlı Yayın Açan Feyza Altun'dan Olay Açıklamalar
Son dönemin en tartışmalı isimlerinden Dilan Polat, cezaevi sonrası attığı her adımla gündemde kalmaya devam ediyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Polat, bu kez de avukat Feyza Altun’la yaptığı sürpriz buluşma ve canlı yayınla sosyal medyayı karıştırdı. Sert eleştirileriyle bilinen Altun’un Polat’la yan yana gelmesi, “Bu nasıl bir dönüş?” yorumlarına yol açtı.
Feyza Altun, Sözcü TV'ye konuşarak Dilan Polat hakkında açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Sözcü TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde avukat Feyza Altun ile bir araya gelmiş ve birlikte canlı yayın yapmıştı.
"Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın