Lvbel C5 Mustafa Sandal'a Karşı Kullandığı Sözler Yüzünden X Halkının Tepkisini Çekti
Türk rap müziğinin genç isimlerinden Lvbel C5, son açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü rapçi, Mustafa Sandal hakkında kullandığı sözler nedeniyle X halkının sert tepkisiyle karşılaştı.
Lvbel C5, Orkun Işıtmak’ın programında yeniden Mustafa Sandal’a değinerek “Bitti onların devri” şeklinde sözler söyledi.
