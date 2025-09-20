onedio
Lvbel C5 Mustafa Sandal'a Karşı Kullandığı Sözler Yüzünden X Halkının Tepkisini Çekti

Lvbel C5 Mustafa Sandal'a Karşı Kullandığı Sözler Yüzünden X Halkının Tepkisini Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 14:24

Türk rap müziğinin genç isimlerinden Lvbel C5, son açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.  Ünlü rapçi, Mustafa Sandal hakkında kullandığı sözler nedeniyle X halkının sert tepkisiyle karşılaştı.

Lvbel C5, Orkun Işıtmak’ın programında yeniden Mustafa Sandal’a değinerek “Bitti onların devri” şeklinde sözler söyledi.

Kaosun fitili programda Lvbel C5’in Mustafa Sandal hakkındaki sözleriyle ateşlendi. Genç rapçi, Mustafa Sandal’ın müzik anlayışı ve popülerliğini hedef alan çıkışlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle “artık yeni nesle ayak uyduramıyor” minvalindeki göndermeleri, tartışmayı alevlendirdi.

Bunun üzerine Mustafa Sandal da sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada eleştirilen şarkısıyla rapçiye cevap verirken Mustafa Sandal’ın bu sözleri, hem hayranları hem de kullanıcılar tarafından destek gördü.

Lvbel C5'in zehir zemberek sözlerinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu çıkış ise tartışmayı daha da büyüttü ve ikilinin arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Mustafa Sandal'dan da Lvbel C5'in gönderme yaptığı şarkıyla yanıt geldi.

Lvbel C5'in o sözlerine tepkiler gecikmedi:

İlginizi Çekebilir:

