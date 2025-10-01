onedio
Dikkat Kesildik: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Erkan Tuna Budak
01.10.2025 - 19:04

Her ay olduğu gibi bu ay da Shazam radarımız açıktı ve çeşitli şarkıları yakaladık! Popüler müzik keşif uygulaması Shazam ile en farklı şarkıları bulabiliyoruz.

Peki bu ay listemizde hangi şarkılar var?

Lady Gaga - The Dead Dance

Charli xcx featuring caroline polachek - Everything is romantic

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Taylor Swift - Dress

Easykid - Shiny

Olivia Dean - Man I Need

BLACKPINK - JUMP

Phoebe Bridgers - Scott Street

Tyler, The Creator - Sugar On My Tongue

The Marias - No One Noticed

