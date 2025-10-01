Dikkat Kesildik: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Her ay olduğu gibi bu ay da Shazam radarımız açıktı ve çeşitli şarkıları yakaladık! Popüler müzik keşif uygulaması Shazam ile en farklı şarkıları bulabiliyoruz.
Peki bu ay listemizde hangi şarkılar var?
Lady Gaga - The Dead Dance
Charli xcx featuring caroline polachek - Everything is romantic
Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
Taylor Swift - Dress
Easykid - Shiny
Olivia Dean - Man I Need
BLACKPINK - JUMP
Phoebe Bridgers - Scott Street
Tyler, The Creator - Sugar On My Tongue
The Marias - No One Noticed
