Devlet Bahçeli'den "Darbe" ve Terörsüz Türkiye Açıklamaları

'Şahsımla ilgili olarak da terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez.'

'Barzani'nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. Fakat Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır.

Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyetinin vakarına saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır. Türk milletinin helali hakkı olan ve şehit kanlarıyla sınırları çizilen aziz vatanımızın hiçbir şekilde tartışmaya açılmasına, üzerinden hesap yapılmasına, siz ve şaibeye havale edilmesine tahammül edemeyiz.'

'Türkiyemiz bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviyededir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı çıkış, karşı duruş, karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir.'

'Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz. kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.

Türkiye'nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yarımızda yöremiz-de konuşlanamaz. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez, Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt'ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır.'

'Af vadeden yok' diyen Bahçeli, 'Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır' ifadelerini kullandı.