Dev Otomobil Markasından Türkiye Kararı: Elektrikli Araç Üreten İkinci Marka Olacak

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, 2025 değerlendirmeleri ve 2026 öngörülerine ilişkin açıklamalarında, yılın ikinci yarısında İzmit fabrikasında üretilecek ilk elektrikli modelin marka için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Ayrıca bu kararla, Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacaklarının da altını çizdi.

Berkel, Hyundai’nin 2025 performansını da paylaştı. Markanın 11 ayda 59 bin 618 adet satış gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu satışların 37 binden fazlasının yerli üretim modellerden geldiğini belirten Berkel, yılı 66 bin adedin üzerinde satışla kapatmayı öngördüklerini aktardı. Avrupa ve Türkiye'deki araç satışını karşılaştıran Berkel, nüfus ve mevcut potansiyel dikkate alındığında otomotiv pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla büyüyeceğini aktardı.