Dev Otomobil Markasından Türkiye Kararı: Elektrikli Araç Üreten İkinci Marka Olacak

Dilara Bağcı Peker
22.12.2025 - 09:34

Türkiye otomotiv sanayisinde büyük bir adım daha atıyor. Hyundai Motor Türkiye, 2026 yılında İzmit’te başlayacak elektrikli otomobil üretimiyle Türkiye’de bu alanda üretim yapan ikinci marka olmaya hazırlanıyor. 

İşte detaylar...

Hyundai, ülkemizde elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, 2025 değerlendirmeleri ve 2026 öngörülerine ilişkin açıklamalarında, yılın ikinci yarısında İzmit fabrikasında üretilecek ilk elektrikli modelin marka için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Ayrıca bu kararla, Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacaklarının da altını çizdi.

Berkel, Hyundai’nin 2025 performansını da paylaştı. Markanın 11 ayda 59 bin 618 adet satış gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu satışların 37 binden fazlasının yerli üretim modellerden geldiğini belirten Berkel, yılı 66 bin adedin üzerinde satışla kapatmayı öngördüklerini aktardı. Avrupa ve Türkiye'deki araç satışını karşılaştıran Berkel, nüfus ve mevcut potansiyel dikkate alındığında otomotiv pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla büyüyeceğini aktardı.

Elektrikli araç satışları, beklenenin üstünde.

Türkiye’de elektrikli araç pazarının son yıllarda güçlü bir büyüme sergilediğini söyleyen Berkel, 2025’te satışların beklentilerin üzerine çıktığını da ifadelerine ekledi. Son bir yıl içinde elektrikli araç satışlarının yüzde 100 artarak 11 ayda 166 bin adede ulaştığını belirten Berkel, beş yıl önce yüzde 1 olan elektrikli araç pazar payının 2025 itibarıyla yüzde 14 seviyesine yükseldiğini aktardı. Bu oranın 2030’a kadar yüzde 35-40 bandına ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Hyundai, 2026 Ağustos ayında İzmit fabrikasında yerli elektrikli model üretimine başlayacak. Bu modelle birlikte Hyundai’nin Türkiye’de sunduğu elektrikli model sayısı da 7’ye yükselecek. Toplam 13 modelin yarısından fazlası da elektrikli olacak.

Hyundai Elektrikli Araçlar Ne Kadar?

  • Hyundai Kona Elektrik: Advance 99 kW 2.122.000 TL

  • Hyundai Ioniq 5: Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 2.373.000 TL

  • Hyundai Ioniq 6: Advance 111 kW 4x2 2.225.000 TL

  • Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW 1.416.000 TL

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
