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Ders Notlarını Arkadaşıyla Paylaşmak İstemeyen Öğrenci Kimine Bencil Kimine Haklı Geldi

Ders Notlarını Arkadaşıyla Paylaşmak İstemeyen Öğrenci Kimine Bencil Kimine Haklı Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 16:41

Üniversite okurken yeri geldi not tutan taraf olduk, yeri geldi not isteyen taraf. Peki siz olsanız tuttuğunuz notları paylaşır mıydınız? Twitter'da (X) bir kullanıcı arkadaşının kendisinden not istediğini, ancak kendi notlarını paylaşmak istemediğini dile getirdi. Bu durum Twitter'ı ikiye böldü.

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Üniversite yılları sadece bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal ilişkilerin de şekillendiği dönemlerdir. Ancak bazı öğrenciler için not paylaşımı arkadaşlıkların sınırlarını zorlayabiliyor.

Üniversite yılları sadece bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal ilişkilerin de şekillendiği dönemlerdir. Ancak bazı öğrenciler için not paylaşımı arkadaşlıkların sınırlarını zorlayabiliyor.

@psikobett isimli kullanıcı, sınıf arkadaşının kendisinden notlarını istediğini ama kendisinin paylaşmak istemediğini belirterek yardım istedi.

@psikobett isimli kullanıcı, sınıf arkadaşının kendisinden notlarını istediğini ama kendisinin paylaşmak istemediğini belirterek yardım istedi.
twitter.com

Kullanıcının bu durumu iki farklı görüşü de beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar not paylaşmamanın bencillik olduğunu savunurken,

Kullanıcının bu durumu iki farklı görüşü de beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar not paylaşmamanın bencillik olduğunu savunurken,
twitter.com

Bazıları ise bunun kişisel bir tercih olduğunu vurgulayarak destek verdi.

Bazıları ise bunun kişisel bir tercih olduğunu vurgulayarak destek verdi.
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

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