Eşit Maaş Alan Çiftin Ev Geçindirme Hakkındaki Anlaşmazlığı Twitter'ı İkiye Böldü
Eşit Maaş Alan Çiftin Ev Geçindirme Hakkındaki Anlaşmazlığı Twitter'ı İkiye Böldü
Twitter'da (X) bir adam, evlenmek üzere olduğu müstakbel eşiyle ev geçindirme konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getirerek tartışma başlattı.
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Twitter'da bir kullanıcının evlendikten sonra eşinin maaşının kendisiyle aynı olmasına rağmen ev masraflarına karışmadığını dile getirmesi. ve bundan şikayetçi olması geniş bir tartışma ortamı oluşturdu.
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Tartışmada bazıları evliliğin bir ortaklık olduğunu ve her iki tarafın da ekonomik konularda birbirine destek olması gerektiğini vurgularken,
bazıları ise geçindirme sorumluluğunun sadece erkeklere ait olduğunu savundu.
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Evlilik öncesi bu tarz konuları konuşmak hiç de saçma değil. Konuşmasan șu korkunç düșünce tarzını nasıl öğrenip böyle birinden uzak duracaksın. Şu düșünceye... Devamını Gör
ne sacma sapan yorumlar hangi cagdayiz , ayni maasi aliyorsa elbette harcamalar ortak olacak
Harcamalar ortak olmalı, adam evi geçindirme derdindeyken kadın kendime harcama yaparım faturaları öderim Allah razı olsun hiç odemeseydin ama bu eve gelen k... Devamını Gör