Denizler Şenlendi: Kasım Ayında En Lezzetli Hangi Balık Yenir?

Denizler Şenlendi: Kasım Ayında En Lezzetli Hangi Balık Yenir?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
03.11.2025 - 23:10

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 1 Eylül’de denizlerdeki avlanma yasağı sona ermiş ve balık tezgahları yeniden canlanmaya başlamıştı. Havaların ve denizlerin soğumasıyla balık çeşitliliği iyice arttı. Hamsi her ay olduğu gibi Kasım ayında da tezgahlarda en çok yer alan balık oldu. Hamsi bolluğu nedeniyle bazı kentlerde hamsinin kilosu 50 liraya kadar geriledi. Peki Kasım ayında hangi ballık en lezzetli hale gelir, hangi balık yenir?

İşte Kasım aynın en gözde balıkları… 👇

Kış aylarında denizlerin iyice soğuması ile birlikte balıklar hem çeşitleniyor hem de artan yağları nedeniyle lezzetli hale geliyor.



Protein ve omega-3 nedeniyle uzmanların sofralardan eksik etmeyin dediği balıklar Kasım ayında da mutfakların gözdesi haline gelecek.

Kasım ayında özellikle hamsi, lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik ve uskumru gibi balıklar lezzeti nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

Hamsi



Karadeniz’in kralı hamsi bu sene bolluğu ile dikkat çekiyor. Bazı kentlerde kilosu 50 liraya kadar düşen hamsi sofraları şenlendirken, kalsiyum, fosfor ve D vitamini açısından zengiliği ile de dikkat çekiyor. Kasım ayı hamsinin en lezzetli ve iri olduğu aylardan biri.

Lüfer



Hamsi Karadeniz’in kralıysa lüfer de Boğaz’ın kralı. Eti en lezzetli balıklardan bir olan lüfer Kasım ayında hem daha fazla oluyor hem de iyice lezzetleniyor. Lezzeti ile dillere destan olan lüfer hem kalp sağlığına hem de beyin gelişimine katkı sağlıyor.

Palamut



İki yıl önce yaşanan palamut bolluğu nedeniyle Türkiye adeta palamuta doymuştu. Palamut Kasım ayı ile birlikte iyice yağlanması nedeniyle bu ay tüketilecek balıkların başında geliyor. Palamutu fırında, ızgarada veya tavada yaparak afiyetle tüketebilirsiniz…

Uskumru



Eylül ayı ile başlayan uskumru sezonu Mart ayına kadar sürüyor. Ancak uskumrunun en lezzetli olduğu aylardan biri de Kasım ayı. İçerisindeki B12 vitamini nedeniyle kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor. Dolmasının yapımı çok zahmetli olsa da tadına doyum olmaz.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
