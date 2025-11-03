Denizler Şenlendi: Kasım Ayında En Lezzetli Hangi Balık Yenir?
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 1 Eylül’de denizlerdeki avlanma yasağı sona ermiş ve balık tezgahları yeniden canlanmaya başlamıştı. Havaların ve denizlerin soğumasıyla balık çeşitliliği iyice arttı. Hamsi her ay olduğu gibi Kasım ayında da tezgahlarda en çok yer alan balık oldu. Hamsi bolluğu nedeniyle bazı kentlerde hamsinin kilosu 50 liraya kadar geriledi. Peki Kasım ayında hangi ballık en lezzetli hale gelir, hangi balık yenir?
İşte Kasım aynın en gözde balıkları… 👇
Kış aylarında denizlerin iyice soğuması ile birlikte balıklar hem çeşitleniyor hem de artan yağları nedeniyle lezzetli hale geliyor.
Hamsi
Lüfer
Palamut
Uskumru
