Deniz Kâşifi, Türk Denizlerinde İklimin Nabzını Ölçtü: Akdeniz ve Marmara’da Sıcaklık Stresi Artıyor!
Deniz Kâşifi’nin 2025 yılında Akdeniz ve Marmara’da topladığı verilere göre, her iki denizde de deniz sıcaklığı artmaya devam ederken, Marmara’da iklim değişikliği ve oksijensizleşme baskısıyla müsilaj tehdidi sürüyor.
Türkiye İş Bankası tarafından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün kullanımına sunulan ve 2023’ten bu yana Türkiye’nin tüm denizlerinde veriler toplayan insansız su altı planörü (glider) Deniz Kâşifi, iklim değişikliğinin etkilerini, denizlerdeki oksijensizleşmeyi ve biyokimyasal döngülerdeki değişimleri uzun soluklu olarak izlemeyi sürdürüyor.
Can suyu girdaplar ilk kez uzun süreli ölçümlendi
“Çalışmalar Deniz Kâşifi ile uzun dönemli akademik izleme sürecine girdi”
“Denizler yaşamı doğrudan ilgilendiren temel alanlardan biri“
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video