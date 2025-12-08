Demirin Terzisi: Gülfidan Soyuğur
Bir elinde kaynak makinesi, yüzünde yeşil bir ışığın gölgesini taşıyan maskesiyle… Gülfidan Soyuğur. Atölyesinde metalin soğukluğunu ateşin sıcaklığıyla bir araya getiren, malzemeyle sessiz bir diyalog kuran bir usta. Toprağın yumuşaklığından çoktan uzaklaşmış; inatçı, ağır ve çoğu zaman kabuğu kalın demire kendi dilini öğretmeyi seçmiş bir “demir terzisi”.
Kıvılcımlar havada dağılırken, o demiri bir kumaş gibi okşayan sabrıyla çalışıyor. Her kaynak izi, heykelin bedeninde bir yol, bir iz, bir anlam hattı açıyor. Onun heykelleri çoğu kez kütleden çok boşlukla konuşuyor; görünmeyeni görünür kılan, eksik olanın içindeki sesi duyuran bir dinginlikle.
Gülfidan, kadınlığın ince ritmini sanayinin gürültülü nabzıyla bir arada taşıyor. Atölyesi, metalin inadıyla insan iradesinin karşılaşmasını sessizce kaydeden bir tanık gibi. Şimdi maskesini kaldırıp o yorgun ama kararlı bakışlara yakından bakma zamanı. Bu röportaj, ateşin kıvılcımından kendi hikâyesini şekillendiren bir kadının dünyasına açılan bir kapı.
"Heykel, boşluğu metalle hapsetme sanatıdır" diyebilir miyiz senin için? Fotoğraflarında gördüğümüz o metal kafeslerde, maddenin kendisinden çok, kapladığı boşluk mu başrolde? Yoksa sen o boşluğu, heykelin görünmez ama en sert malzemesi olarak mı görüyorsun?
Neden bu kadar ağır malzeme? Kadın bedeninin karşısında ağırlığıyla, sıcaklığıyla, keskinliğiyle tehditkâr duran metali seçme sebebin neydi?
Erkek egemen bir ustalık alanına kadın olarak girdiğinde kırman gereken görünmez duvarlar oldu mu? Ve en önemlisi; Sen o duvarları nasıl erittin?
Metal soğuktur, ama sen ona 'insan ızdırabını' yüklüyorsun. O bükülmüş, gerilmiş yer yer kırılmış figürlerde, izleyiciye fiziksel acıyı ve ruhsal gerilimi nasıl hissettiriyorsun?
LinkedIn’de "sosyal dönüşüm" vurgusu yapıyorsun. Sanatın kişisel bir şifa olduğunu düşündüğünde "Bu eser benim tedavimdi” dediğin, bir çalışma var mı?
Bir kadın metal sanatçısı olarak Türkiye sanat piyasasında yer almak… Bu mücadele biraz da paslanmaya direnmek gibi mi? Galeriler ve koleksiyonerler ağır, endüstriyel malzeme kullanan bir kadına nasıl yaklaşıyor? Önyargılar seni yordu mu yoksa daha da mı güçlendirdi?
